Вооруженные силы (ВС) РФ на купянском направлении освободили от украинских боевиков населенный пункт Новоселовское в Луганской Народной Республике. Об этом в субботу, 5 августа, сообщил официальный представитель военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На купянском направлении грамотными и профессиональными действиями подразделений Западной группировки войск освобожден населенный пункт Новоселовское», — сказал он на брифинге.

Кроме того, в ходе ведения наступательных действий российские штурмовые отряды улучшили положение в районах населенных пунктов Ольшана и Першотравневое Харьковской области.

Конашенков также сообщил, что силами российской авиации и артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах Купянска, Петропавловки и Табаевки в Харьковской области, а также в районе Стельмаховки в ЛНР. За сутки тут было уничтожено до 140 боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab, а также гаубицы Д-20 и «Мста-Б».

1 августа глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что ВС РФ освободили от украинских боевиков Ковалевку и Сергеевку на краснолиманском направлении, а также станцию Молчановка на купянском направлении.

Комментируя эти сообщения, военный эксперт Владислав Шурыгин в беседе с «Известиями» отметил, что оперативная обстановка на линии боевого соприкосновения в зоне проведения специальной военной операции (СВО) за последние дни изменилась к лучшему. По его словам, эти изменения характеризуется перехватом инициативы у ВФУ российскими силами.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».