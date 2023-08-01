Эксперт оценил значение освобождения трех населенных пунктов в ЛНР и ДНР

Оперативная обстановка на линии боевого соприкосновения в зоне проведения СВО за последние дни изменилась к лучшему, заявил «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

Так он прокомментировал сообщение министра обороны РФ Сергея Шойгу о том, что наши военнослужащие освободили село Ковалевку и поселок городского типа Сергеевку на краснолиманском направлении, а также станцию Молчановка на купянском направлении.

«Характеризуется это всё перехватом инициативы у ВФУ, которые полгода готовились к наступлению и два месяца пытаются наступать», — объяснил эксперт.

Также он прокомментировал новость о потерях ВФУ за прошедший месяц, которые озвучил глава военного ведомства. Украинские боевики потеряли в зоне СВО за июль 20824 человека и 2227 единиц различного вооружения.

«Потери ВФУ, о которых рассказал министр обороны, показывают, что они вложили все силы в этот удар, и фактически не сберегли ничего под конец», — подчеркнул Шурыгин.

По словам эксперта, из этой информации можно сделать два вывода. Украинские боевики не смогли построить нормальные вооруженные силы, которые можно было бы назвать современными.

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Точка перехвата: ВС РФ освободили Ковалевку, Сергеевку и Молчановку