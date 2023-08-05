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ВС РФ уничтожили пункт управления дронами ВСУ в районе Новодонецкого

ТАСС: ВС РФ уничтожили пункт управления дронами ВСУ у Новодонецкого
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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Российская артиллерия уничтожила пункт управления беспилотной авиацией Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Новодонецкого в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 5 августа сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

«Огнем реактивной артиллерии уничтожен пункт управления беспилотной авиацией ВСУ в районе Новодонецкого и буксируемая гаубица «Мста-Б» в районе Новоивановки», — цитирует его ТАСС.

Также ВС РФ ликвидировали станцию РЭБ противника западнее Золотой Нивы, минометный расчет ВСУ северо-западнее Новодонецкого и гранатометный расчет севернее Урожайного.

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Накануне сообщалось, что в районах населенных пунктов Торецк, Клещеевка, Авдеевка, Красное и Белогоровка в ДНР артиллерия и оперативно-тактическая, армейская авиация поразили скопления живой силы и техники 24-й, 28-й, 110-й механизированных, 5-й штурмовой и 81-й аэромобильной бригад ВСУ.

Ранее в этот день стало известно, что российские бойцы морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) удерживают вторую линию обороны под Новодонецком. Местность у города является стратегически важным рубежом между ДНР и Запорожской областью.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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