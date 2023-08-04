ВС РФ заняли более выгодные позиции на донецком направлении

Российские войска контратаковали Вооруженные силы Украины (ВСУ) и заняли более выгодные позиции в районах Белогоровки и Водяного в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом на брифинге 4 августа сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Всего Вооруженные силы (ВС) РФ на донецком направлении успешно отразили восемь атак ВСУ.

«На донецком направлении в ходе ведения активной обороны подразделения Южной группировки войск успешно отразили восемь атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Спорное, Веселое, Старомихайловка, Парасковиевка и Первомайское Донецкой Народной Республики. После отражения атак российские войска контратаковали отходящего противника в районах населенных пунктов Белогоровка и Водяное Донецкой Народной Республики и в результате заняли более выгодные позиции», — сообщил Конашенков.

По его словам, в районах населенных пунктов Торецк, Клещеевка, Авдеевка, Красное и Белогоровка в ДНР артиллерия и оперативно-тактическая, армейская авиация поразили скопления живой силы и техники 24-й, 28-й, 110-й механизированных, пятой штурмовой и 81-й аэромобильной бригад ВСУ.

Ранее в этот день стало известно, что российские бойцы морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) удерживают вторую линию обороны под Новодонецком. Местность у города является стратегически важным рубежом между ДНР и Запорожской областью. ВСУ регулярно атакуют этот участок, однако их попытки остаются безуспешными.

Кроме того, 3 августа, российские войска также отразили восемь атак противника. Это произошло в районах населенных пунктов Белогоровка, Берестовое, Клещеевка, Красногоровка и Марьинка ДНР.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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