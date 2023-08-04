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ВС РФ отстояли позиции под Новодонецком с помощью САУ «Гиацинт»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Артиллеристы 40-й гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) удерживают вторую линию обороны под Новодонецком. Об этом в пятницу, 4 июля, рассказал корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

Данный рубеж имеет огромное стратегическое значение, поскольку он расположен на стыке Донецкой Народной Республики (ДНР) и Запорожской области. Противник регулярно атакует этот участок в надежде разделить группировку ВС РФ на два фронта.

Впрочем, ни одна из попыток до сих пор не увенчалась успехом. Бойцы отмечают, что, по сравнению с первыми днями контрнаступления, Вооруженные силы Украины (ВСУ) ощутимо выдохлись и действуют уже не так энергично.

Несмотря на усталость украинских боевиков, морпехи не позволяют себе расслабиться и упреждающим огнем из самоходных гаубиц «Гиацинт» подавляют любые угрозы. Сложнее всего отрабатывать по движущимся объектам — за минуту орудие делает шесть пусков, но даже этого может оказаться мало, тогда придется вернуться, чтобы добить цель.

После выполнения задачи необходимо уйти с огневой позиции как можно быстрее и как можно дальше — это золотое правило артиллерийской дуэли, которое позволяет сберечь личный состав и технику.

«Нужно больше передвигаться, нельзя застаиваться — противник постоянно наблюдает. Остановишься, и сразу может в ответку прилететь. «Хаймерсами» они работают активно», — отметил командир орудия с позывным Сунак.

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Накануне стало известно, что российские силы отразили атаки ВСУ на донецком направлении, затем перешли в контратаку и улучшили положение по переднему краю около трех населенных пунктов.

До этого, 2 августа, врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что украинская штурмовая группа накануне предприняла попытку прорвать рубежи ВС РФ к северо-востоку от населенного пункта Работино, но была своевременно уничтожена.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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