Бывший капитан французской военной разведки Пьер Плас 5 августа сообщил, что причиной украинского конфликта является утрата США глобального господства и попытка Запада ослабить Россию.

«(США. — Ред.) движутся от кризиса к кризису, их долг превысил $32 трлн. Это целый дом из 100-долларовых купюр, выше, чем статуя Свободы. И в этом проблема: когда у вас есть кредитор, который не в состоянии выплатить свой долг, вот что происходит», — приводит его слова «РИА Новости».

Как отметил Плас, страны Запада, которые накачивают Украину оружием, заинтересованы в продолжении конфликта. По его словам, «Россию всегда хотели поставить вне игры», разделив и победив ее.

При этом он подчеркнул, что Россия не собиралась завоевывать Украину и не вторгалась на ее территорию в 2014 году. Целью РФ является защита Донбасса.

Ранее, 3 августа, посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй заявил, что действия НАТО усугубили ситуацию на Украине. По словам дипломата, за последние 30 лет альянс приложил руку к дестабилизации обстановки в Косово, Ливии и Афганистане.

26 июля замглавы британского минобороны Джеймса Хиппи сказал, что Великобритания и США приняли участие в разработке плана контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В тот же день Newsweek со ссылкой на западных экспертов сообщил, что ответственность за провал контрнаступления ВСУ несут страны НАТО. Издание пишет, что альянс передвинул сроки наступления и по этой причине не успел подготовить украинских военных.

18 июля первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Украина превратилась в частную военную компанию стран Запада, которые ведут опосредованную войну против России.

Обозреватель The American Conservative Эндрю Басевич указал, что США используют Украину для достижения утраченного мирового господства. Украина послужит шаблоном для распространения американского влияния на другие регионы.

Еще в мае президент России Владимир Путин заявил, что ситуацию на мировой арене нельзя назвать устойчивой, в том числе из-за попыток США и ряда западных стран извлечь преимущества из спровоцированных ими кризисов. Москва, в свою очередь, выступает против такого положения вещей.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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