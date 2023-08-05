Росморречфлот назвал причину повреждения танкера в Керченском проливе

Танкер «Сиг» получил пробоину в районе машинного отделения у Керченского пролива. Предположительно, судно было атаковано морским дроном, сообщило 5 августа Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот) в Telegram-канале.

«Танкером «Сиг» в 23:20 4 августа получена пробоина в районе машинного отделения у ватерлинии с правого борта, предположительно, в результате атаки морского дрона. Судно находилось на южном подходе к Керченскому проливу в координатах...» — говорится в сообщении.

Пострадавших нет, судно на плаву. В район происшествия были направлены суда Азово-Черноморского филиала ФГБУ «Морспасслужба»: СБС «Меркурий» и НИС «Импульс». Они уже сумели пресечь поступление воды внутрь поврежденного танкера.

Ранее в этот день в Морском спасательно-координационном центре Новороссийска сообщили «Известиям», что два буксира следуют к месту происшествия с танкером в Керченском проливе. Отмечалось, что судно получило повреждения.

Накануне советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что громкие звуки, прозвучавшие в Керчи, не имеют отношения к Крымскому мосту. Мост закрыт из-за угрозы атаки. Все профильные службы и министерства в круглосуточной готовности.