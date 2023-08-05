Россия откроет посольства в Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинее

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 5 августа сообщила, что до конца года должно состояться открытие посольств России в Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинее.

Она отметила, что 31 июля председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжения о возобновление деятельности посольств в Экваториальной Гвинее и Буркина-Фасо после тридцатилетнего перерыва.

«Приступаем к обсуждению с нашими партнерами вопросов технического характера. Открытие российских дипломатических миссий должно состояться до конца этого года», — приводит ее слова «РИА Новости».

Ранее, 29 июля, президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия откроет посольство в Буркина-Фасо, которое было закрыто в 1992 году. По его словам, стороны готовы совместно работать по развитию торгово-экономического сотрудничества. Также ведется работа в договорно-правовой сфере, готовятся соответствующие документы в области гражданской авиации, спорта, о взаимном признании образования и квалификации.

За день до этого замглавы МИД РФ Михаил Богданов сообщил, что в настоящее время практически всё готово для открытия посольств в Экваториальной Гвинее и в Буркина-Фасо.

Также посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата форума партнерства Россия – Африка Олег Озеров рассказал, что Россия планирует открыть посольства еще в около 10 странах Африки. Он уточнил, что в 1990-е годы произошел серьезный спад отношений между Москвой и африканскими странами, однако сейчас происходит их восстановление.