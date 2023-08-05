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Инвестор дала советы планирующим отправиться за границу туристам

Инвестор Аверс: отправляясь на отдых за границу, следует взять наличные деньги
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Отправляясь на отдых за границу, туристам нужно обязательно взять наличные деньги, сказала «Известиям» финансовый эксперт, инвестор Ксения Аверс. Она дала еще несколько советов российским путешественникам.

Эксперт напомнила, что в некоторых странах не принимают карты, выпущенные российскими банками.

«Обязательно нужно делать медицинскую страховку, международную (так как российские также не принимают, а медицина крайне дорогая). Во многих странах нельзя купить без рецепта лекарства, даже контактные линзы, нужно идти к врачу, а это долго и дорого», — добавила Аверс.

По ее словам, идеальный вариант, если человек едет на отдых не самостоятельно, а через турагента, то оплатить всё заранее.

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