Инвестор дала советы планирующим отправиться за границу туристам

Отправляясь на отдых за границу, туристам нужно обязательно взять наличные деньги, сказала «Известиям» финансовый эксперт, инвестор Ксения Аверс. Она дала еще несколько советов российским путешественникам.

Эксперт напомнила, что в некоторых странах не принимают карты, выпущенные российскими банками.

«Обязательно нужно делать медицинскую страховку, международную (так как российские также не принимают, а медицина крайне дорогая). Во многих странах нельзя купить без рецепта лекарства, даже контактные линзы, нужно идти к врачу, а это долго и дорого», — добавила Аверс.

По ее словам, идеальный вариант, если человек едет на отдых не самостоятельно, а через турагента, то оплатить всё заранее.

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