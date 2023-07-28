Названы самые популярные из необычных направлений у российских туристов

Камерун, Кения и Гайяна вошли в топ-3 самых популярных необычных направлений для путешествий россиян в 2023 году, сообщил «Известиям» генеральный директор OZON Travel Михаил Осин.

Так, наибольшим спросом для туризма стали Яунде (столица Камеруна), Укунда (Кения), Джорджтаун (Гайяна), Арба-Мынч (Эфиопия). Реже россияне посещали Рино (Невада, США), Курусааре (Эстония) и Понта-Делгада (Португалия).

«Все эти места — либо малые города в популярных у туристов странах, куда чаще доезжают из столиц, либо экзотические локации, где пока не развит турпоток из России, поэтому поездки именно туда выбирают единичные путешественники», — отметил Осин.

Также он рассказал, что самым дорогим билетом, проданным в онлайн-сервисе за год, стал билет до международного аэропорта Мальты из Москвы: он обошелся клиенту более чем в 1,4 млн рублей.

В июне в сервисе OneTwoTrip рассказали, что популярными направлениями для семейных поездок в России среди опрошенных путешественников стали Санкт-Петербург, Адлер, Москва, Эсто-Садок, Ростов-на-Дону, Сочи, Казань, Анапа, Калининград и Владивосток.

27 июля сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о выделении более 100 млрд рублей на решение задач комплексного развития туризма в РФ.

При этом академический руководитель образовательной программы «Экономика впечатлений: музейный, событийный, туристический менеджмент» НИУ ВШЭ Екатерина Шестакова рассказала «Известиям», что внутренний туризм в стране в последние годы динамично развивается. По ее словам, Россия стала одним из мировых лидеров по темпам восстановления внутреннего туризма.