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Эксперт рассказал о способе сэкономить на люксовом отдыхе

Эксперт Абрамзон: забронировав отель за три недели до заезда, можно сэкономить
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Фото: ТАСС/Олег Елков
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Купив билеты в бизнес-класс и забронировав номер в пятизвездочном отеле за две-три недели до заезда, можно сэкономить на люксовом отдыхе, сообщил 29 июля директор по продукту «Яндекс Путешествий» Евгений Абрамзон.

Он рассказал «РИА Новости», что туристы часто предпочитают выбрать наиболее дешевые варианты размещения и делают это в среднем за 1,5–2 месяца до заселения, но при этом номера более высокого уровня остаются незаполненными. В связи с этим некоторые гостиницы снижают стоимость номеров повышенного класса за две-три недели до даты заезда. Кроме того, отели предлагают дополнительные скидки при бронировании от двух дней проживания. Такую ситуацию путешественники могут заметить даже в высокий сезон, добавил он.

Но рискнув, путешественники могут попробовать положиться на удачу и сэкономить.

«Если на рейсе овербукинг, вас могут бесплатно пересадить в бизнес-класс из эконома. Для этого нужно успеть зарегистрироваться на рейс одним из последних, но вряд ли это сработает, если вы летите большой компанией», — уточнил эксперт, но не рекомендовал использовать такой вариант в сезон, так как шансов не попасть на рейс больше, чем пересесть в бизнес-класс.

Также, по его словам, сэкономить на авиабилетах можно, приехав в аэропорт за два-три часа до вылета и повысив класс обслуживания на месте. Перед вылетом повышение до бизнеса может стоить 5 тыс. рублей, объяснил он и посоветовал уточнять информацию об этом на стойке регистрации или перед посадкой.

При этом, если путешественник сообщит, что пользуются программой лояльности, часто летает одной авиакомпанией или не раз посещал отель, в котором собирается отдыхать, есть вероятность, что сотрудники бесплатно улучшат условия полета или проживания.

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