Реклама
Прямой эфир
Авто
Кроссовер Geely Coolray второго поколения появился на российском рынке
Происшествия
Рабочий погиб после падения в шахту лифта на стройке в Москве
Общество
Глава Красноярского края сообщил об отсутствии жертв при взрыве газа в Канске
Политика
Путин подписал закон о налоге на сверхприбыль крупных компаний в 10%
Мир
МИД Белоруссии заявил о разочаровании решением ЕС о новых санкциях
Экономика
Курс евро на Мосбирже поднялся до 105 рублей впервые с марта 2022 года
Мир
Около 30 человек пострадали из-за пожара в клинике в ФРГ
Экономика
Финансовый аналитик спрогнозировал укрепление рубля во второй половине сентября
Армия
Подписан закон о повышении верхней границы призывного возраста до 30 лет
Политика
В Госдуме поддержали решение Путина пересадить чиновников на авто РФ
Общество
Открытое горение на складе с пластиковыми изделиями в Яхроме ликвидировали
Авто
В РФ введены новые штрафы для иностранных грузоперевозчиков
Мир
В Польше задержали 28 мигрантов после погони со стрельбой

Опубликовано видео с места взрыва газа в Красноярском крае

0
Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следственный комитет опубликовал видео с места, где произошел хлопок газа в многоквартирном доме в Канске. Соответствующие кадры в пятницу, 4 августа, распространили в Telegram-канале главного следственного управления СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

На записи видны последствия взрыва: у дома выбиты стекла и сломаны оконные рамы, также видны рарушеные балконы. Кроме того, можно заметить повреждения на самом фасаде здания. Запись показывает работу экстренных служб на месте.

Приготовительный этап: в ГД предложили оплачивать замену газовых плит для бедных
Поможет ли это предотвратить аварии в жилых домах

Взрыв произошел ранее в этот день в жилом доме № 19 на улице Каландарашвили. В главном управлении МЧС России по региону уточнили, что взрыв не повредил стены дома, пострадали межкомнатные перегородки, окна и двери.

В министерстве здравоохранения Красноярского края «Известиям» сообщили, что из 11 пострадавших при взрыве газа двое находятся в тяжелом состоянии. Как сообщил врио главы губернатор Красноярского края, жертв в результате инцидента нет.

По данным следствия, взрыв произошел во время замены трубопровода.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).

Все жители пострадавшего подъезда будут размещены в пункте временного содержания, для них будет организовано горячее питание.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023