Опубликовано видео с места взрыва газа в Красноярском крае

Следственный комитет опубликовал видео с места, где произошел хлопок газа в многоквартирном доме в Канске. Соответствующие кадры в пятницу, 4 августа, распространили в Telegram-канале главного следственного управления СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

На записи видны последствия взрыва: у дома выбиты стекла и сломаны оконные рамы, также видны рарушеные балконы. Кроме того, можно заметить повреждения на самом фасаде здания. Запись показывает работу экстренных служб на месте.

Взрыв произошел ранее в этот день в жилом доме № 19 на улице Каландарашвили. В главном управлении МЧС России по региону уточнили, что взрыв не повредил стены дома, пострадали межкомнатные перегородки, окна и двери.

В министерстве здравоохранения Красноярского края «Известиям» сообщили, что из 11 пострадавших при взрыве газа двое находятся в тяжелом состоянии. Как сообщил врио главы губернатор Красноярского края, жертв в результате инцидента нет.

По данным следствия, взрыв произошел во время замены трубопровода.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).

Все жители пострадавшего подъезда будут размещены в пункте временного содержания, для них будет организовано горячее питание.