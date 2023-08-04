Новак назвал приемлемой ситуацию на мировых нефтяных рынках

Ситуация на мировом нефтяном рынке является стабильной, цены на нефть находятся на приемлемом уровне, заявил в пятницу, 4 августа, вице-премьер РФ Александр Новак.

«Сегодня, на наш взгляд, рынок достаточно стабилен. Котировки находятся на приемлемом уровне. Благодаря действиям ОПЕК+, в том числе и России, обеспечивается баланс спроса и предложения», — сказал вице-премьер в интервью телеканалу «Россия-24».

Он также добавил, что сейчас на мировых рынках наблюдается рекордный рост спроса на нефть, а уровень ее мирового потребления превысил допандеймийные показатели 2019 года и находится на отметке 102,4 млн баррелей в сутки.

Россия исполняет свои обязательства в рамках сделки ОПЕК+ и поддерживает объемы нефтедобычи на уровне 9,5 млн баррелей в сутки, уточнил Новак.

«Общий объем добычи держится на уровне 9,5 миллиона баррелей в сутки. Это означает минус 500 тысяч добровольных сокращений, которые реализуются с марта», — сказал вице-премьер.

Накануне Новак также сообщил, что РФ продлит добровольное сокращение поставок на нефтяные рынки в сентябре. Он уточнил, что Россия сократит в сентябре добычу нефти на 300 тыс. баррелей в сутки посредством сокращения экспорта на обозначенную величину.

1 августа Минфин России сообщил, что средняя цена на нефть марки Urals в январе–июле 2023 года составила $53,94 за баррель, в июле — $64,37 за баррель. В тот же день экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода уточнил, что за семь месяцев стоимость российской нефти марки Urals в долларах выросла почти на 35%, пробив потолок, установленный странами G7. Эксперт предположил, что в августе котировки Urals будут торговаться в диапазоне $65–75 за баррель.

Ранее, 21 июля, эксперты прогнозировали увеличение цены на нефть до $90 за баррель. Одной из причин такого роста стало соглашение ОПЕК+ о сокращении объемов добываемой нефти.