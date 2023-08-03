Россия продлит добровольное сокращение поставок на нефтяные рынки в сентябре

Российская Федерация продлит добровольное сокращение поставок на нефтяные рынки в сентябре, заявил вице-премьер Александр Новак журналистам 3 августа.

«В рамках усилий по обеспечению баланса рынка Россия продолжит добровольное сокращение в сентябре поставок на нефтяные рынки, теперь на 300 тыс. баррелей в сутки, посредством сокращения экспорта на обозначенную величину», — сказал он.

1 августа Минфин России сообщил, что средняя цена на нефть марки Urals в январе–июле 2023 года составила $53,94 за баррель, в июле — $64,37 за баррель. В тот же день экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода уточнил, что за семь месяцев стоимость российской нефти марки Urals в долларах выросла почти на 35%, пробив потолок, установленный странами G7. Эксперт предположил, что в августе котировки Urals будут торговаться в диапазоне $65–75 за баррель.

16 июня министр энергетики Николай Шульгинов в интервью «Известиям» на ПМЭФ рассказал, что некоторые страны значительно нарастили покупку нефти и нефтепродуктов из РФ. По его словам, от качественного нефтепродукта из России мало кто отказывается.