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Курс евро на Мосбирже поднялся до 105 рублей впервые с марта 2022 года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Курс евро днем в пятницу, 4 августа, поднялся до 105 рублей впервые с 28 марта 2022 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 16:19 мск евро достигал 105,14 рубля. Доллар при этом поднимался до 95,4 рубля, а юань рос до 13,26 рубля.

К этому времени (16:34 мск) евро вырос на 1,87%, доллар — на 0,39%, юань прибавил 0,13%.

Ранее в этот день финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов заявил «Известиям», что рубль может окрепнуть после 15 сентября, когда Банк России примет решение по ключевой ставке. По его мнению, доллар США вырос к рублю в связи с дисбалансом спроса и предложения валюты. В страну приходит меньше долларов и евро, чем это требуется компаниям-импортерам, предпринимателям и бизнесу. Эксперт отметил, что этот фактор набирал силу и в определенный момент «струна лопнула».

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6 июля глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков выразил мнение, что ожидать укрепления российской нацвалюты стоит ближе к осени. В этот же день глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина отметила, что ЦБ не видит рисков для финансовой стабильности в нынешнем ослаблении рубля. По ее словам, ЦБ не таргетирует курс валюты, его учитывают при денежно-кредитной политике.

В тот же день председатель правления Сбербанка Герман Греф в кулуарах Финансового конгресса Банка России сказал, что не видит предпосылок для экстремального ослабления рубля до уровней прошлого года и верит в укрепление российской национальной валюты.

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