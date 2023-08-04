Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин подписал закон о налоге на сверхприбыль крупных компаний в 10%
Мир
МИД Белоруссии заявил о разочаровании решением ЕС о новых санкциях
Экономика
Курс евро на Мосбирже поднялся до 105 рублей впервые с марта 2022 года
Мир
Около 30 человек пострадали из-за пожара в клинике в ФРГ
Экономика
Финансовый аналитик спрогнозировал укрепление рубля во второй половине сентября
Армия
Подписан закон о повышении верхней границы призывного возраста до 30 лет
Политика
В Госдуме поддержали решение Путина пересадить чиновников на авто РФ
Общество
Открытое горение на складе с пластиковыми изделиями в Яхроме ликвидировали
Авто
В РФ введены новые штрафы для иностранных грузоперевозчиков
Мир
В Польше задержали 28 мигрантов после погони со стрельбой
Политика
Путин обсудил с членами Совбеза укрепление внутренней стабильности РФ
Общество
«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Москве 4 августа
Мир
Число погибших в результате схода оползня в Грузии возросло до шести человек

Законопроект об ответственности за уклонение от мобилизации рассмотрят осенью

Картаполов: проект закона об уголовной ответственности за уклонение от мобилизации рассмотрят осенью
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Законопроект об уголовной ответственности за уклонение от мобилизации рассмотрят осенью. Об этом 4 августа «Парламентской газете» рассказал председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Мы выступили с инициативой дополнить ст. 328 Уголовного кодекса Российской Федерации частью третьей, в которой будет идти речь о наказании за уклонение от мобилизации. Полагаем, что это будет штраф до полумиллиона рублей или же лишение свободы на срок до пяти лет», — сообщил Картаполов.

Председатель добавляет, что такой правовой акт заполнит пробелы в законодательстве, так как существует ответственность за уклонение от службы по призыву, в то время как уклонение от службы по мобилизации никак не наказывается. По его словам, человек не может нарушать свои обязанности по военной службе.

Поправленному верить: по итогам мобилизации ГД устраняет пробелы в законах
В Уголовном кодексе РФ хотят прописать наказание для уклонистов

5 октября 2022 года было объявлено о первом уголовном деле по случаю уклонения от военной службы при мобилизации. В отношении подозреваемого тогда было возбуждено дело по ч. 1 ст. 328 («Уклонение от призыва на военную службу»), которая предусматривает наказание до двух лет колонии.

Впоследствии прокуратура признала данное решение незаконным, так как текущее законодательство касается только срочной службы, пояснил тогда глава комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

24 сентября 2022 года президент России Владимир Путин подписал пакет поправок о военной службе. Так, призванные на военные сборы из запаса будут нести уголовную ответственность за неявку или самовольное оставление места службы наравне с контрактниками.

21 сентября глава государства объявил о начале частичной мобилизации. Российский лидер подчеркнул, что такая мера необходима для защиты страны, ее суверенитета.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023