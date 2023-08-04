Законопроект об ответственности за уклонение от мобилизации рассмотрят осенью
Законопроект об уголовной ответственности за уклонение от мобилизации рассмотрят осенью. Об этом 4 августа «Парламентской газете» рассказал председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
«Мы выступили с инициативой дополнить ст. 328 Уголовного кодекса Российской Федерации частью третьей, в которой будет идти речь о наказании за уклонение от мобилизации. Полагаем, что это будет штраф до полумиллиона рублей или же лишение свободы на срок до пяти лет», — сообщил Картаполов.
Председатель добавляет, что такой правовой акт заполнит пробелы в законодательстве, так как существует ответственность за уклонение от службы по призыву, в то время как уклонение от службы по мобилизации никак не наказывается. По его словам, человек не может нарушать свои обязанности по военной службе.
5 октября 2022 года было объявлено о первом уголовном деле по случаю уклонения от военной службы при мобилизации. В отношении подозреваемого тогда было возбуждено дело по ч. 1 ст. 328 («Уклонение от призыва на военную службу»), которая предусматривает наказание до двух лет колонии.
Впоследствии прокуратура признала данное решение незаконным, так как текущее законодательство касается только срочной службы, пояснил тогда глава комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.
24 сентября 2022 года президент России Владимир Путин подписал пакет поправок о военной службе. Так, призванные на военные сборы из запаса будут нести уголовную ответственность за неявку или самовольное оставление места службы наравне с контрактниками.
21 сентября глава государства объявил о начале частичной мобилизации. Российский лидер подчеркнул, что такая мера необходима для защиты страны, ее суверенитета.