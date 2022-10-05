В РФ возбуждено первое уголовное дело за уклонение от мобилизации

В России возбуждено первое уголовное дело об уклонении от военной службы при мобилизации. Как сообщили 5 октября в Следственном комитете России (СК РФ), его фигурантом стал житель Пензы.

В отношении подозреваемого возбуждено дело по части 1 статьи 328 — «Уклонение от призыва на военную службу», которая предусматривает наказание до двух лет колонии.

По данным следствия, 23 сентября состоящий на воинском учете мужчина 1990 года рождения был уведомлен о необходимости явиться 26 сентября в администрацию Кондольского сельсовета Пензенского района для отправки в военный комиссариат в рамках частичной мобилизации.

«Не имея законных оснований для освобождения от военной службы, по повестке он не явился», — заявили в ведомстве.

24 сентября президент России Владимир Путин подписал пакет поправок о военной службе. Так, призванные на военные сборы из запаса будут нести уголовную ответственность за неявку или самовольное оставление места службы наравне с контрактниками. 21 сентября Путин объявил о начале частичной мобилизации. Российский лидер подчеркнул, что такая мера необходима для защиты страны, ее суверенитета.

20 сентября Госдума во вторник сразу во втором и третьем чтениях приняла закон с поправками о наказании за дезертирство и добровольную сдачу в плен. Отмечалось, что неявка на военную службу по призыву или дезертирство будет наказываться лишением свободы на срок от пяти до 10 лет. На следующий день закон с поправками принял Совфед. 14 июля Путин подписал закон о приравнивании перехода на сторону противника к госизмене. Так, за участие россиян в вооруженном конфликте или военных действиях за рубежом против интересов России может грозить до 20 лет лишения свободы со штрафом до 500 тыс. рублей.