Кинолог рассказал, как обезопасить собаку дома от перегрева

Перегрев и обезвоживание могут быть смертельно опасны для собаки. Оставляя питомца одного дома в жаркие дни, собаководу важно позаботиться о нем и обеспечить комфортные условия пребывания в закрытой квартире, рассказал «Известиям» 4 августа президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«В душной квартире летом у собаки существует риск получить тепловой удар. Достаточно находиться в плохо проветриваемом помещении с повышенной влажностью несколько часов, без доступа к свежему воздуху. Если вовремя не принять необходимые меры, животное может даже погибнуть. Отправляясь по делам или на работу, не забывайте о собаке: убедитесь, что в квартиру поступает свежий воздух, если на улице ярко светит солнце, зашторьте окна, чтобы прямые лучи не нагревали комнаты. Также не забывайте о свежей воде, которую нужно ежедневно менять», — отметил Голубев.

Так, по его словам, если на улице очень жарко, перед выходом из дома необходимо оставить небольшой зазор, чтобы воздух с улицы доходил до квартиры. Также он посоветовал использовать для охлаждения воздуха кондиционеры или вентиляторы, но при этом следить, чтобы собака не простудилась. Кондиционер не должен охлаждать воздух до минимальных значений: не рекомендуется охлаждать воздух ниже уличной температуры больше чем на 5 градусов.

«Выбирайте для собаки удобное прохладное место: некоторые животные предпочитают, например, лежать на плитке в ванной комнате. Лучше всего подойдет комната, которая расположена не на солнечной стороне. Лежак нельзя располагать под вентилятором, кондиционером или на сквозняке. Питомец может подсказать, где ему будет комфортней находиться: последите за собакой, где чаще всего она предпочитает отдыхать в жаркие дни в квартире. Именно это место будет наиболее комфортным для животного», — добавил кинолог.

По словам кинолога, очень важно обеспечить собаке и доступ к свежей питьевой воде, чтобы не допустить обезвоживания. В жаркую погоду он посоветовал положить в свежую воду немного льда, чтобы она оставалась прохладной.

«Также, возможно, потребуется пересмотреть рацион питомца: не стоит перекармливать собаку в жару, она значительно меньше двигается в эти дни и расходует энергии. Можно перестроить рацион на менее калорийный, сократив привычную порцию корма, и подкармливать собаку только в том случае, если она просит. Как правило, в знойные дни у питомцев может самостоятельно снизиться аппетит», — отметил Голубев.

При этом он обратил внимание, что нельзя оставлять в миске недоеденный корм, особенно если это консервы или мясные продукты. Из-за высокой температуры пища может быстро испортиться и вызвать пищевое отравление у собаки.

«По возможности выключайте из розеток бытовые приборы. Дело в том, что, постоянно нагреваясь, технический прибор отдает тепло в воздух, нагревая и без того перегретое из-за жары помещение. Снизив количество включенных приборов, вы сможете сократить факторы, которые поднимают температуру воздуха в доме», — подытожил кинолог.

О надвигающейся жаре в шести регионах России 2 августа сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Так, 30-градусная жара должна прийти в Архангельскую область, Коми, Сахалин, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, а также в Красноярский край.

Кроме того, Вильфанд предупредил москвичей о приближающейся жаре до +34 градусов в воскресенье, 6 августа. Однако после 7 августа температура снизится и придет к климатической норме, сказал он.