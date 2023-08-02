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Сюжет:

Вильфанд предупредил о жаркой погоде в шести регионах России в ближайшие дни

Вильфанд: в шести регионах России ожидается очень жаркая погода в ближайшие дни
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Архангельской области, Коми, на Сахалине, в Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах, а также в Таймырском Долгано-Ненецком районе Красноярского края в ближайшие дни ожидается 30-градусная жара. Об этом 2 августа сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В Ненецком автономном округе температура ожидается на 8–10 градусов выше нормы и [будет] достигать +25...+30 градусов с 2 по 6 августа. В Коми аналогичная ситуация. В Архангельской области температурный фон на семь градусов выше нормы ожидается с 2 по 4 августа — будет выше 30 градусов», — сообщил он ТАСС.

Вильфанд также отметил, что подобная температура, которая превышает норму на семь и более градусов, является неблагоприятным явлением.

По данным метеоролога, в Ямало-Ненецком автономном округе и в Таймырском Долгано-Ненецком районе Красноярского края предполагается температура до +28...+32 градусов, на Сахалине — до +25...+30 градусов, что по показателям также превышает климатическую норму.

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Также жара до +34 градусов ожидает москвичей в воскресенье, 6 августа, сообщил накануне Вильфанд, отметив, что после понедельника температура заметно снизится и придет к климатической норме.

Помимо этого, Вильфанд спрогнозировал в 10 регионах РФ избыток осадков в августе. По его словам, дожди ждут, в частности, жителей Бурятии, Карелии, Мурманской, Ленинградской, Новгородской, Иркутской областей.

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