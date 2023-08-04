Юрист назвал максимально допустимую температуру в офисе

Согласно действующим санитарным правилам и нормам (СанПиН), допустимая температура воздуха в офисе не должна превышать +28 градусов. Об этом «Известиям» 4 августа рассказал директор департамента трудового права в SuperJob Александр Южалин.

Он отметил, что сейчас в трудовом законодательстве отсутствует обязанность для работодателя сокращать продолжительность рабочего дня, если на улице и в помещении держится высокая температура.

«При этом действует СанПиН 1.2.3685-21, который определяет максимально допустимую температуру на рабочих местах. Например, для офисных работников она составляет не более +28 градусов. То есть работодателю либо нужно поддерживать оптимальную температуру на рабочем месте (устанавливать кондиционеры, системы охлаждения и пр.), либо искать иные решения проблемы (например, изменять режим рабочего времени, устанавливать дистанционную работу и т.д.)», — рассказал Южалин.

По его словам, менять режим работы или переводить работников на дистанционную работу работодатель сейчас может только с согласия работников.

Ранее в этот день сообщалось, что в Госдуму внесут законопроект о праве граждан требовать у начальства сокращение рабочего дня, если в помещении устанавливается слишком высокая температура. Документ, составленный вице-спикером ГД Борисом Чернышовым, предполагает, что работодатель по требованию работника будет обязан сократить рабочий день (смену) на один час при температуре воздуха +28,5 градуса, от +28,6 до +29 градусов — на два часа, а от +29,1 градуса — на четыре часа.

О надвигающейся жаре в шести регионах России 2 августа сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Так, 30-градусная жара должна прийти в Архангельскую область, Коми, Сахалин, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, а также в Красноярский край.

Кроме того, Вильфанд предупредил москвичей о приближающейся жаре до +34 градусов в воскресенье, 6 августа. Однако после 7 августа температура снизится и придет к климатической норме, сказал он.