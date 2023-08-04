В Госдуме предложили сокращать рабочий день во время жары

В Госдуму внесут законопроект о праве граждан требовать у начальства сокращение рабочего дня, если в помещении устанавливается слишком высокая температура. Об этом 4 августа сообщил RT со ссылкой на копию законопроекта, составленного вице-спикером ГД Борисом Чернышовым.



«Работодатель по требованию работника обязан сократить рабочий день (смену): при температуре воздуха +28,5 градуса — на один час; при температуре воздуха от +28,6 градуса до +29 градусов — на два часа; при температуре воздуха от +29,1 градуса и выше — на четыре часа», — говорится в документе.



Данные поправки в Трудовой кодекс РФ предлагаются для того, чтобы создать благоприятные условия труда, а также защитить права работников.

Законопроект внесут на рассмотрение в Госдуму 4 августа.



Сейчас рекомендации Роспотребнадзора по сокращению трудового дня действуют, если на рабочем месте устанавливается температура выше +28,5 градуса. Однако они не являются обязательными к исполнению. Таким образом, если проект будет принят, то он дополнит ст. 92 ТК РФ основанием для сокращения рабочего дня при условии повышенных температур воздуха.

О надвигающейся жаре в шести регионах России 2 августа сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Так, 30-градусная жара должна прийти в Архангельскую область, Коми, Сахалин, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, а также в Красноярский край.

Кроме того, Вильфанд предупредил москвичей о приближающейся жаре до +34 градусов в воскресенье, 6 августа. Однако после 7 августа температура снизится и придет к климатической норме, сказал он.