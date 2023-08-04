В Кремле прокомментировали заявку Венесуэлы на вступление в БРИКС

Вопрос о вступлении Венесуэлы в БРИКС требует концептуального обсуждения на предстоящем саммите объединения, сообщил в пятницу, 4 августа, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Сначала нужно провести концептуальное обсуждение этой темы. Это очень важная тема — расширенческая проблематика. Как мы уже с вами говорили, она будет на повестке дня саммита», — сказал он на брифинге.

Таким образом официальный представитель Кремля прокомментировал информацию о подаче Венесуэлой официального запроса на вступление в объединение.

Накануне Песков заявил, что расширение БРИКС будет способствовать развитию и укреплению этой организации. Однако он подчеркнул, что включение новых государств в объединения является предметом дискуссии между членами БРИКС и подлежит обсуждению на грядущем саммите.

18 июля Шерпа ЮАР в блоке Анил Суклал заявил, что БРИКС может включить в себя более 50 стран после расширения. По его словам, Египет, ОАЭ, Индонезия и Аргентина заявили о желании стать членами БРИКС.

БРИКС — межгосударственное объединение, которое было основано в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии и Китая. Позже к нему присоединилась Южно-Африканская Республика.

Следующий саммит объединения пройдет 22–24 августа. В Йоханнесбурге очно Россию будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин примет участие в саммите по видео-конференц-связи.