В Москве 12-летняя девочка попала в больницу после избиения подругами
В Москве 12-летняя девочка попала в больницу после того, как ее избили подруги во время прогулки. Об этом в пятницу, 4 августа, сообщил источник «Известий».
Инцидент произошел вечером 2 августа на Чертановской улице. Обидчицы не только избили девочку, но и распылили ей в лицо газовый баллончик.
Пострадавшую доставили в больницу, где врачи диагностировали у нее травмы глаз.
В обстоятельствах случившегося разбирается полиция, начата проверка.
Ранее, 7 июля, стало известно об избиении в Подмосковье подростка, вступившегося за 15-летнюю школьницу, к которой приставали хулиганы. Нападавших в нетрезвом состоянии увезли в отделение полиции.