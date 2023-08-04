Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Два человека погибли при пожаре в доме в Рязанской области
Армия
Шойгу проинспектировал передовой пункт управления группировки «Центр» в зоне СВО
Армия
Минобороны сообщило о попытке атаки ВСУ на военно-морскую базу Новороссийска
Армия
Российский военный рассказал об использовании кассетных боеприпасов ВСУ
Армия
ВС РФ пресекли попытку ВСУ осуществить теракт с помощью БПЛА в Крыму
Мир
МИД РФ уличил Запад в шантаже с целью настроить Армению против РФ
Армия
ВС РФ выявили присутствие иностранных наемников ВСУ под Угледаром
Общество
В Новороссийске заявили об отсутствии пострадавших после атаки ВСУ
Наука и техника
Запуск к МКС корабля Crew Dragon перенесли на 25 августа
Армия
Расчет ЗРК «Тор-М1» ЦВО прикрыл штурмовиков на краснолиманском направлении
Происшествия
Один человек погиб и один пострадал в ДТП с грузовиком в Подмосковье
Армия
Гагин сообщил об инициативе ВС РФ в боях на артемовском направлении
Мир
Мятежники Нигера отменили введенный в стране комендантский час

Британский ритейлер Wilko допустил скорое банкротство

Daily Mail: британский ритейлер Wilko заявил о возможном банкротстве
0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Martyn Wheatley
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Британский бюджетный ритейлер Wilko с сетью из 400 магазинов заявил, что находится на грани банкротства, сокращение грозит 12 тыс. сотрудников сети. Об этом 3 августа сообщила на своем сайте Daily Mail.

Частная бюджетная компания, которая продает всё — от канцелярских товаров до скобяных изделий, подала уведомление в Высокий суд Лондона о своем намерении назначить администраторов по внешнему управлению после нескольких недель безуспешного поиска выхода из ситуации.

Уведомление о намерении назначить администраторов даст фирме 10-дневное окно для заключения сделки, защищенное от действий кредиторов.

«Мы продолжим переговоры с заинтересованными сторонами с целью завершения сделки, которая сохранит бизнес, и будем поощрять те заинтересованные стороны, с которыми мы ведем переговоры, действовать как можно быстрее», — сказал исполнительный директор Wilko Марк Джексон.

Wilko столкнулась со значительными проблемами с поставками товаров из-за кредитных лимитов у поставщиков.

Ранее в этом году компания заявляла о планах сократить 400 рабочих мест, включая сотрудников магазинов и головного офиса. Сейчас в сети работает около 12 тыс. человек.

Юрист по вопросам несостоятельности и возвращения активов британской фирмы Stewarts Тим Саймс поделился мнением, что если Wilko рухнет, это станет «серьезным ударом по и без того больной» британской торговле.

Назад в рецессию: европейская промышленность в остром кризисе
Падение производства стало худшим с времен ковида, хотя цены на энергию не выросли

Также 3 августа Банк Англии повысил ставку на 25 базисных пунктов — до 5,25%. По данным регулятора, власти осознают, что повышение ставки скажется на затратах граждан. Однако если не сделать этого сейчас, высокая инфляция может продлиться.

В конце июня сообщалось, что каждый седьмой житель Великобритании (около 11,3 млн человек) в 2022 году голодал из-за недостатка денег. По словам исследователей, причина голода кроется в проблеме системы социального обеспечения и кризисе, вызванном ростом стоимости жизни.

В мае цены на продукты в Великобритании приблизились к историческому максимуму, об этом сообщило издание The Independent со ссылкой на результаты исследования Лондонской школы экономики. Так, стоимость основных товаров потребления в Британии по сравнению с 2022 годом выросла до 46%.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023