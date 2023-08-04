Британский ритейлер Wilko допустил скорое банкротство

Британский бюджетный ритейлер Wilko с сетью из 400 магазинов заявил, что находится на грани банкротства, сокращение грозит 12 тыс. сотрудников сети. Об этом 3 августа сообщила на своем сайте Daily Mail.

Частная бюджетная компания, которая продает всё — от канцелярских товаров до скобяных изделий, подала уведомление в Высокий суд Лондона о своем намерении назначить администраторов по внешнему управлению после нескольких недель безуспешного поиска выхода из ситуации.

Уведомление о намерении назначить администраторов даст фирме 10-дневное окно для заключения сделки, защищенное от действий кредиторов.

«Мы продолжим переговоры с заинтересованными сторонами с целью завершения сделки, которая сохранит бизнес, и будем поощрять те заинтересованные стороны, с которыми мы ведем переговоры, действовать как можно быстрее», — сказал исполнительный директор Wilko Марк Джексон.

Wilko столкнулась со значительными проблемами с поставками товаров из-за кредитных лимитов у поставщиков.

Ранее в этом году компания заявляла о планах сократить 400 рабочих мест, включая сотрудников магазинов и головного офиса. Сейчас в сети работает около 12 тыс. человек.

Юрист по вопросам несостоятельности и возвращения активов британской фирмы Stewarts Тим Саймс поделился мнением, что если Wilko рухнет, это станет «серьезным ударом по и без того больной» британской торговле.

Также 3 августа Банк Англии повысил ставку на 25 базисных пунктов — до 5,25%. По данным регулятора, власти осознают, что повышение ставки скажется на затратах граждан. Однако если не сделать этого сейчас, высокая инфляция может продлиться.

В конце июня сообщалось, что каждый седьмой житель Великобритании (около 11,3 млн человек) в 2022 году голодал из-за недостатка денег. По словам исследователей, причина голода кроется в проблеме системы социального обеспечения и кризисе, вызванном ростом стоимости жизни.

В мае цены на продукты в Великобритании приблизились к историческому максимуму, об этом сообщило издание The Independent со ссылкой на результаты исследования Лондонской школы экономики. Так, стоимость основных товаров потребления в Британии по сравнению с 2022 годом выросла до 46%.