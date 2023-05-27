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В Британии цены на продукты приблизились к историческому максимуму

The Independent: в Британии цены на продукты приблизились к историческому максимуму
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Фото: Global Look Press/Hesther Ng
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Цены на продукты в Великобритании приблизились к историческому максимуму. Об этом 26 мая сообщило издание The Independent со ссылкой на результаты исследования Лондонской школой экономики.

Цены на продукты выросли на 25%. При этом если бы страна всё еще была членом Евросоюза (ЕС), то рост составил бы 17%.

Согласно результатам исследования, стоимость основных товаров потребления в Британии по сравнению с 2022 годом выросла до 46%.

Как подчеркнули эксперты, бюрократические ограничения, связанные с выходом страны из ЕС, обошлись гражданам Британии в £6,95 млрд, что составляет £250 на домохозяйство.

Отмечается, что инфляция потребительских цен на продукты питания в Великобритании сейчас составляет 19,3%, в то время как в марте этот показатель был равен 19,6%.

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Ранее, 2 мая, телеканал Sky News со ссылкой на аналитические данные компании NielsenlQ сообщил, что в Великобритании годовые темпы роста цен на продовольствие в апреле увеличились на 15,7%, что стало рекордным за последние 45 лет.

Между тем в докладе Международного валютного фонда (МВФ) от 11 апреля Великобританию назвали худшей по финансовым показателем среди G7.

МВФ прогнозирует, что в течение года ВВП Великобритании сократится на 0,3%. Что касается роста, то он вероятен только в следующем году в размере 1%. Отмечается, что таким образом Великобритания займет второе место среди стран — членов G7 по показателям экономического спада. На первом месте сейчас находится Германия.

До этого, 28 февраля, рост стоимости продуктов питания в Британии достиг рекорда — 17,1%. Больше всего в стране дорожают молочные продукты и яйца.

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