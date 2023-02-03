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Несладкая жизнь: в Европе взлетели цены на сахар

Разгоняющаяся инфляция привела к резкому подорожанию основных продуктов
Фото: Global Look Press/Victor Lisitsyn
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В Европе разгоняется инфляция. Продукты в странах Евросоюза за год подорожали на 20-30%. Одной из главных жертв энергокризиса стал сахар: цены на базовый продукт в отдельных странах взлетели на 50–60%. Местные заводы сокращают производство, а экспортеры урезают поставки. Почему европейцев накрывает сахарный кризис, выясняли «Известия».

Рекордный рост

Несмотря на необычно теплую зиму, энергокризис в Европе далек от завершения. За минувший год голубое топливо для жителей 27 европейских стран подорожало в среднем на 60%. Это вылилось в рекордную инфляцию. В разных странах темпы роста потребительских цен за 2022 год составили от 6,5 до 23,5%. Дорожает абсолютно всё, и в первую очередь продукты.

Продовольственная инфляция в ЕС в декабре составила 18,2%, а в еврозоне — 16,2%. Самые высокие темпы роста цен отмечены в Венгрии — почти 50%, на втором месте Литва — 33,5%, далее Эстония — 30,8%.

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Мешки с сахаром на полках супермаркета
Фото: Global Look Press/Leandro Ferreira

По данным Еврокомиссии за декабрь, потребительские цены в Евросоюзе на хлеб и крупы поднялись за прошлый год примерно на 20%, молоко, сыр и яйца — на 27,8%, мясо — на 17,0%, жиры и масла — на 32,4%, сахар — на 15,7%. Фрукты подорожали на 8,1%, овощи — на 15,0%.

Однако все рекорды побил сахар. В Эстонии цены на сахар выросли вдвое, в Чехии — на 98,9%, в Польше — на 87,4%, в Германии — на 63%, в Италии и Испании — на 51%, во Франции — на 23%.

Плохой урожай и нехватка удобрений

Отчасти в этом виноват плохой урожай в Европе. По данным Südzucker, крупнейшего производителя сахара на континенте, площадь земель, предназначенных для выращивания сахарной свеклы, в этом году сократилась на 4%. По оценкам Еврокомиссии, производство сахара в ЕС в сезоне-2022/23 упадет до 15,5 млн т, на 6,9% к прошлому году, из-за сокращения посевных площадей и летней засухи.

Меньше соберут не только свеклы. Урожай озимых в Европе в нынешнем году будет значительно ниже, нежели в прошлом. Европейские санкции и энергокризис создали дефицит минеральных удобрений. А следовательно, европейцам стоит ждать подъема цен и на зерно.

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Сбор урожая сахарной свеклы во Франции

Сбор урожая сахарной свеклы во Франции

Фото: Global Look Press/Christian GUY
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— Впрочем, сейчас цены на муку, хлеб и макароны идут вверх, даже невзирая на то что Европа банально присвоила себе зерно, предназначавшееся для бедных стран Африки. Одновременно дорожают мясо, яйца и молочные продукты из-за увеличения стоимости кормов для рогатого скота и птицы, — указывает независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.

Сокращение экспорта

Еще одна причина разворачивающегося в Европе сахарного ралли — сокращение мирового экспорта. Ведущие производители существенно урезали поставки на континент.

Бразилия — крупнейший в мире экспортер сахара — снизила прогноз урожая этого сезона на 16%, сославшись на неблагоприятную погоду. Индия, второй по величине экспортер (15,6%), сократила квоту на экспорт сахара почти вдвое.

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Сбор сахарного тростника на плантации в Бразилии

Сбор сахарного тростника на плантации в Бразилии

Фото: Global Look Press/Mauro Akiin Nassor
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— Производство сахара в Бразилии снижается из-за того, что растет цена на этанол. Бразильское правительство увеличило стоимость бензина, ориентируясь на мировые цены. В предыдущие годы, для того чтобы заработать в условиях энергетического кризиса, заводы по изготовлению сахара переоборудовали для производства этанола, — поясняет финансовый эксперт маркетплейса «Финмир» Антон Кравцов. — Еще одной причиной роста дефицита сахара стало преждевременное закрытие заводов в Индии в регионе Махараштры, на который приходится 60% всего объема производства в стране.

Взлет цен на газ

Главная же причина — взлет цен на природный газ. За последний год голубое топливо в Европе подорожало в среднем на 60%.

Производство сахара из сахарной свеклы — крайне энергозатратно. Большинство европейских сахарных заводов работают на природном газе. Но после того как летом Россия прекратила поставки в Европу, многие производители перевели свои заводы на другие виды топлива. Так, Nordzucker переключил более 80% своих внутренних производственных мощностей на нефть. Но и это не помогло справиться с резко возросшими затратами.

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Переработка сахарной свеклы на одной из фабрик в Германии

Переработка сахарной свеклы на одной из фабрик в Германии

Фото: Global Look Press/Stefan Sauer

Большинство европейских стран сахарный кризис накрыл внезапно. Так получилось, поскольку многие производители начали перекладывать рост затрат на покупателей только в октябре. В результате, например, в Германии в сентябре цены на сахар выросли всего на 1,7% в годовом исчислении, а уже в следующем месяце сразу на 42%.

Это надолго

В Südzucker уже предупредили: сахар и дальше продолжит дорожать. В цене взлетят выпечка, торты, конфеты, шоколад, а также алкогольные и безалкогольные напитки. Во Франции пекари уже вышли на улицы в знак протеста против роста цен на основные продукты для выпечки.

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Кондитерские изделия
Фото: TASS/Zuma

Будет неудивительно, если к середине 2023 года цены подскочат еще на 50–70%, сократив объемы и номенклатуру доступных европейцам сладостей, отмечает Леонид Хазанов.

Экономисты считают, что сахарное ралли в Европе, похоже, продлится долго. Цены на энергоносители хотя и отошли от пиковых значений 2022 года, но всё еще слишком высоки. А производители по-прежнему несут огромные затраты на топливо и удобрения.

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