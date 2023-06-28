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В Британии каждый седьмой сталкивался с голодом в 2022 году

Исследование The Trussell Trust: каждый седьмой житель Британии сталкивается с голодом из-за недостатка денег
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Фото: Global Look Press/Ulrich Zillmann
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Каждый седьмой житель Великобритании (около 11,3 млн человек) в 2022 году голодал из-за недостатка денег. Об этом свидетельствуют данные опубликованного 28 июня исследования британской благотворительной организации The Trussell Trust.

«Продовольственные банки зафиксировали самую высокую потребность [в еде], превышающую даже показатели пандемии, поскольку доходы большего числа людей не смогли покрыть стоимость предметов первой необходимости», — говорится в сообщении.

По словам исследователей, причина голода кроется в проблеме системы социального обеспечения и кризисе, вызванном ростом стоимости жизни.

Согласно отчету, в 2022 году только 7% нуждающихся жителей Соединенного Королевства получили продовольственную помощь, в то время как 71% населения с низким уровнем доходов никакой поддержки не получили.

В Министерстве труда и пенсионного обеспечения Великобритании в ответ на доклад отметили, что государство предоставляет нуждающимся финансовую помощь в размере £3300 ($4206) на семью в год.

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Ранее, 23 мая, стало известно, что цены на продукты в Великобритании приблизились к историческому максимуму, об этом сообщило издание The Independent со ссылкой на результаты исследования Лондонской школы экономики. Так, стоимость основных товаров потребления в Британии по сравнению с 2022 годом выросла до 46%.

2 мая телеканал Sky News со ссылкой на аналитические данные компании NielsenlQ сообщил, что в Великобритании годовые темпы роста цен на продовольствие в апреле увеличились на 15,7%, что стало рекордным за последние 45 лет.

МВФ прогнозирует, что в течение года ВВП Великобритании сократится на 0,3%. Что касается роста, то он вероятен только в следующем году в размере 1%.

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