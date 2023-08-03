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Банк Англии повысил ставку до 5,25%

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Фото: ТАСС/EPA/ANDY RAIN
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Банк Англии повысил ставку на 25 базисных пунктов — до 5,25%, сообщается 3 августа на сайте регулятора.

В ведомстве подчеркнули, что задача регулятора — удерживать рост цен в стране на низком и стабильном уровне, а также убедиться, что инфляция снижается.

За повышение банковской ставки на 0,25 процентного пункта проголосовали на заседании Банка Англии 2 августа. Таким образом ключевая ставка оказалась на самом большом уровне с момента финансового кризиса 2008 года.

В сообщении также отмечено, что власти осознают, что повышение ставки скажется на затратах граждан. Однако если не сделать это сейчас, высокая инфляция может продлиться.

«Мы ожидаем дальнейшего снижения инфляции примерно до 5% в этом году и достижения нашей цели в 2% к началу 2025 года», — подчеркнули в ведомстве.

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26 июля Федеральная резервная система США сообщила о повышении базовой процентной ставки на 25 базисных пунктов. Так, диапазон ставки был поднят с 5,25 до 5,5%. По словам главы ФРС Джерома Пауэлла, нынешнее повышение — не предел.

До этого, 15 июня, совет управляющих Европейского центрального банка также повысил три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов. Таким образом, процентная ставка по основным операциям рефинансирования увеличена до 4%, а процентные ставки по маржинальной кредитной линии и депозитной линии — до 4,25% и 3,5% соответственно.

Ранее, 16 мая, доцент кафедры политической экономии экономического факультета РУДН Максим Чирков спрогнозировал рецессию в Евросоюзе. Он отметил, что факторы, действующие в западной экономике, деструктивны.

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