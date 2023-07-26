ФРС США повысила базовую процентную ставку на 25 б.п.

Федеральная резервная система (ФРС) США повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, говорится в пресс-релизе регулятора по итогам заседания руководства 26 июля.

«Комитет стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. В поддержку этих целей комитет принял решение повысить целевой диапазон ставки по федеральным фондам с 5,25% до 5,5%», — сказано в релизе.

Кроме того, комитет ФРС намерен продолжать сокращать запасы казначейских ценных бумаг, долговых обязательств агентства и ценных бумаг, обеспеченных ипотекой агентства. Эти меры указаны были и прежде в качестве шагов для возвращения инфляции к ее целевому показателю в 2%.

По словам главы ФРС Джерома Пауэлла, нынешнее повышение базовой ставки не предел.

«Разумеется, возможно, мы снова повысим ставку на сентябрьском заседании, если данные будут оправдывать этот шаг. Впрочем, возможно и то, что в ходе заседания мы можем решить оставить всё без изменений», — сказал он на пресс-конференции по итогам заседания комитета ФРС.

10 июля CNBC со ссылкой на источники и аналитиков сообщал, что начавшийся весной финансовый кризис в США продолжается. И повлиять на его течение могут ужесточение денежно-кредитной политики ФРС, увеличение ключевой ставки и убытки в сегменте коммерческой недвижимости и другие. Эксперты допустили значительные изменения в отрасли со времен финансового кризиса 2008 года.

14 июня председатель ФРС Джером Пауэлл сообщал, что регулятор не считает целесообразным снижение ставки в 2023 году. Показателем к тому может стать только снижение уровня инфляции.