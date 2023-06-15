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В ФРС США сочли нецелесообразным снижение ставки в 2023 году

Председатель ФРС США Пауэлл: снижение ставки в 2023 году нецелесообразно
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Фото: Global Look Press/XinHua/Liu Jie
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Федеральная резервная система (ФРС) США, которая выполняет функции Центрального банка страны, считает нецелесообразным снижение ставки в 2023 году. Об этом в среду, 14 июня, заявил председатель регулятора Джером Пауэлл после двухдневного заседания комитета.

«Ни один член комитета не предложил снизить ставку в этом году. Я не думаю, что это [снижение] вообще будет целесообразно», — отметил он во время пресс-конференции, которую опубликовал CNBS News.

Пауэлл заявил, что не считает разумным снижение ставки до тех пор, пока инфляция существенно не снизится. Это, по его словам, может занять несколько лет.

Кроме того, несмотря на сохранение процентной ставки в этом месяце, ФРС не исключила возможное повышение в этом году. По словам председателя, решение еще не принято и будет обсуждаться в июле.

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Ранее в этот же день в ФРС США сообщили, что удалось сохранить базовую процентную ставку на уровне 5–5,25% годовых. Также там отметили, что продолжат следовать цели по возвращению инфляции на уровень 2%.

До этого, 3 мая, ФРС США по итогам майского заседания подняла базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — до уровня 5–5,25% годовых. Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова указала, что причина того, что ФРС не удалось быстро стабилизировать инфляцию путем длительного повышения процентных ставок, может быть связана с немонетарным характером нынешнего роста инфляции в США, а также во всем мире.

В марте и феврале ФРС также поднимала ставку на 25 базисных пунктов, еще на 50 базисных пунктов ее увеличили в декабре. В марте 2022 года ставка была повышена впервые с декабря 2018-го после ее внепланового снижения в 2020-м в ответ на пандемию коронавируса.

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