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ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 5–5,25% годовых
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ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 5–5,25% годовых

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Фото: ТАСС/Liu Jie/Xinhua via ZUMA Wire
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Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую процентную ставку на уровне 5–5,25% годовых. Об этом 14 июня говорится в пресс-релизе регулятора.

«При оценке надлежащей позиции денежно-кредитной политики федеральный комитет по операциям на открытом рынке будет продолжать следить за последствиями поступающей информации для экономических перспектив. Комитет будет готов соответствующим образом скорректировать позицию денежно-кредитной политики, если возникнут риски, которые могут помешать достижению целей комитета», — сказано в сообщении.

В ФРС отметили, что продолжат следовать цели по возвращению инфляции на уровень 2%.

Решение о сохранении ставки было принято впервые с января 2022 года.

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Ранее, 3 мая, ФРС США по итогам майского заседания подняла базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — до уровня 5–5,25% годовых. Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова указала, что причина того, что ФРС не удалось быстро стабилизировать инфляцию путем длительного повышения процентных ставок, может быть связана с немонетарным характером нынешнего роста инфляции в США, а также во всем мире.

В марте и феврале ФРС уже поднимала ставку на 25 базисных пунктов, еще на 50 базисных пунктов ее увеличили в декабре. В марте 2022 года ставка была повышена впервые с декабря 2018-го после ее внепланового снижения в 2020-м в ответ на пандемию коронавируса.

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