Аналитик объяснила повышение ФРС США процентной ставки до максимума

Федеральная резервная система (ФРС) США продолжила повышать процентные ставки вполне ожидаемо, так как уровень инфляции в стране, несмотря на некоторое замедление с начала года, по-прежнему более чем вдвое превышает целевой уровень ФРС в 2% в год. Об этом 4 мая «Известиям» сообщила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Накануне стало известно, что ФРС США по итогам майского заседания поднял базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — до уровня 5-5,25 процента годовых.

Эксперт указала на то, что процентные ставки были повышены на минимально возможный шаг в 0,25 процентного пункта, и в комментариях к решению по процентным ставкам говорилось, что ФРС открыта к паузе в повышении ставок.

«То есть это можно понимать как предупреждение о грядущей паузе в повышении процентных ставок, которая начнется с высокой вероятностью уже в июне. А некоторые глобальные инвестиционные банки прогнозируют, что ФРС перейдет к снижению ставок уже с сентября текущего года. Хотя в ФРС называют ситуацию в банковском секторе США устойчивой, несмотря на «проблемы с ликвидностью» у некоторых банков, уже ясно, что причины краха нескольких американских банков связаны прежде всего с высокими процентными ставками, из-за которых обесценились облигации, находящиеся на балансе этих банков, что привело их к убыткам», — сказала она.

По словам Мильчаковой, борьба с инфляцией объективно имеет сопутствующий ущерб в виде роста процентных ставок и их последствий, но, с другой стороны, причина того, что ФРС не удалось быстро стабилизировать инфляцию путем длительного повышения процентных ставок, может быть связана с немонетарным характером нынешнего роста инфляции в США, а также во всем мире.

«Глобальная пищевая инфляция по-прежнему продолжает расти, так как, например, зерновая сделка России тормозится Западом, а рынки продовольствия взаимосвязаны — подорожание сырья ведет к подорожанию готовой продукции. Через внешнеторговые операции инфляция, соответственно, «экспортируется» в другие страны», — сказала экономист.

Поэтому и проблема борьбы с инфляцией на Западе сегодня в том, что традиционные инструменты денежно-кредитной политики работают либо не в полной мере и недостаточно эффективно, либо имеют сопутствующий ущерб для национальной экономики и отдельных секторов, как, например, для американского банковского сектора, кризис в котором, видимо, еще не закончен, заключила Мильчакова.

В марте и феврале ФРС уже поднимала ставку на 25 базисных пунктов, еще на 50 базисных пунктов ее увеличили в декабре. В марте 2022 года ставка была повышена впервые с декабря 2018-го после ее внепланового снижения в 2020-м в ответ на пандемию коронавируса.