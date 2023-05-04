Реклама
Прямой эфир
Экономика
Путин назвал хорошими показатели РФ по госдолгу
Мир
Концерн Henkel завершил продажу своих активов в России
Мир
Песков назвал смехотворными попытки Киева откреститься от атаки на Кремль
Мир
Экономист спрогнозировала отказ стран от расчета в долларах в ближайшие 10 лет
Мир
Захарова заявила об ответственности Запада за действия киевского режима
Мир
Дания модернизирует армию на $5,6 млрд за 10 лет
Общество
Песков сообщил о проведении парада Победы в обычном режиме
Мир
ЕС выделит $40 млн Молдавии и $30 млн Грузии на усиление оборонного сектора
Мир
В Венгрии упрекнули Брюссель в вывозе украинского зерна в Европу вместо Африки
Общество
Следователи на Кубани обнаружили тело пропавшей девушки-аниматора
Экономика
Бывшие магазины Bershka под новым названием открылись в ТЦ в Подмосковье
Мир
Нидерландский политик отказалась идти на встречу с Зеленским
Общество
Вячеслава Зайцева похоронили в подмосковном Щелково

Аналитик объяснила повышение ФРС США процентной ставки до максимума

Аналитик Мильчакова: ФРС США повысила процентную ставку из-за инфляции
0
Фото: ТАСС/Liu Jie/Xinhua via ZUMA Wire
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Федеральная резервная система (ФРС) США продолжила повышать процентные ставки вполне ожидаемо, так как уровень инфляции в стране, несмотря на некоторое замедление с начала года, по-прежнему более чем вдвое превышает целевой уровень ФРС в 2% в год. Об этом 4 мая «Известиям» сообщила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Накануне стало известно, что ФРС США по итогам майского заседания поднял базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — до уровня 5-5,25 процента годовых.

Эксперт указала на то, что процентные ставки были повышены на минимально возможный шаг в 0,25 процентного пункта, и в комментариях к решению по процентным ставкам говорилось, что ФРС открыта к паузе в повышении ставок.

«То есть это можно понимать как предупреждение о грядущей паузе в повышении процентных ставок, которая начнется с высокой вероятностью уже в июне. А некоторые глобальные инвестиционные банки прогнозируют, что ФРС перейдет к снижению ставок уже с сентября текущего года. Хотя в ФРС называют ситуацию в банковском секторе США устойчивой, несмотря на «проблемы с ликвидностью» у некоторых банков, уже ясно, что причины краха нескольких американских банков связаны прежде всего с высокими процентными ставками, из-за которых обесценились облигации, находящиеся на балансе этих банков, что привело их к убыткам», — сказала она.

По словам Мильчаковой, борьба с инфляцией объективно имеет сопутствующий ущерб в виде роста процентных ставок и их последствий, но, с другой стороны, причина того, что ФРС не удалось быстро стабилизировать инфляцию путем длительного повышения процентных ставок, может быть связана с немонетарным характером нынешнего роста инфляции в США, а также во всем мире.

«Глобальная пищевая инфляция по-прежнему продолжает расти, так как, например, зерновая сделка России тормозится Западом, а рынки продовольствия взаимосвязаны — подорожание сырья ведет к подорожанию готовой продукции. Через внешнеторговые операции инфляция, соответственно, «экспортируется» в другие страны», — сказала экономист.

Поэтому и проблема борьбы с инфляцией на Западе сегодня в том, что традиционные инструменты денежно-кредитной политики работают либо не в полной мере и недостаточно эффективно, либо имеют сопутствующий ущерб для национальной экономики и отдельных секторов, как, например, для американского банковского сектора, кризис в котором, видимо, еще не закончен, заключила Мильчакова.

Гибель первой республики: чем грозит новый крах крупного банка США
Проблемы в американской финансовой системе далеки от завершения

В марте и феврале ФРС уже поднимала ставку на 25 базисных пунктов, еще на 50 базисных пунктов ее увеличили в декабре. В марте 2022 года ставка была повышена впервые с декабря 2018-го после ее внепланового снижения в 2020-м в ответ на пандемию коронавируса.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023