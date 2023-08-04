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Экс-советник Трампа заявил о вероятности выхода США из НАТО

Болтон считает, что Трамп выведет США из НАТО при победе на выборах в 2024 году
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Экс-помощник бывшего президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон 3 августа выразил уверенность в выходе страны из НАТО в случае победы на выборах в 2024 году Трамп.

«Он ставил под угрозу существование НАТО. И я думаю, что во второй срок Трампа мы почти наверняка выйдем из НАТО», — сказал он в эфире телеканала NewsNation.

Как отметил Болтон, Трамп «не придерживается философии в политическом смысле» и не руководствуется направленностью политики, когда принимает решения, «особенно в сфере национальной безопасности». По его словам, решения экс-президента, как правило, связаны с тем, какую пользу что-либо может принести Трампу.

Также Болтон подчеркнул, что многие принятые Трампом решения, одобряемые американцами, изначально могли быть отвергнуты.

«Те, кто указывают на сделанное Трампом в его первый срок, в действительности не понимают, как мы оказались там, где оказались. Во многих случаях там, где они сейчас отдают должное Трампу, он хотел двигаться в противоположном направлении», — пояснил Болтон.

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Ранее, 23 июля, бывший руководитель аппарата экс-госсекретаря США Колина Пауэлла полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон заявил, что в случае длительного продолжения украинского конфликта НАТО начнет распадаться уже через год.

В свою очередь, Трамп назвал безумной идею присоединения Украины к НАТО.

19 июля экс-глава Пентагона Марк Эспер также указал, что Трамп может принять решение о выходе США из состава НАТО в том случае, если он одержит победу на выборах главы государства в 2024 году.

До этого, 14 июля, Трамп раскритиковал действующего американского лидера Джо Байдена за его решение задействовать резервные силы США для поддержки восточного фланга НАТО. Трамп отметил, что когда политик уже не в силах подняться на борт своего самолета, он не имеет права подталкивать свою страну к третьей мировой войне.

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