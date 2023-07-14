Трамп раскритиковал Байдена за склонение США к третьей мировой войне

Экс-президент США Дональд Трамп в пятницу, 14 июля, раскритиковал действующего американского лидера Джо Байдена за его решение задействовать резервные силы Соединенных Штатов для поддержки восточного фланга НАТО. Трамп напомнил, что политик не в силах подняться на борт своего самолета, тем более он не имеет права подталкивать свою страну к третьей мировой войне.

«Джо Байден не может даже подняться по ступенькам на борт Air Force One не споткнувшись. Последнее, что должна делать его некомпетентная администрация, — это подталкивать нас к третьей мировой войне», — написал бывший американский лидер в своей соцсети TRUTH Social.

Трамп уверен, что «безрассудная эскалация» конфликта на Украине толкает Вооруженные силы США к грани катастрофы, дополняет «Газета.Ru».

В марте текущего года были опубликованы кадры, на которых видно, как Байден споткнулся, поднимаясь по трапу на борт самолета после посещения авиабазы в штате Алабама. Это уже не первый случай.

22 февраля Байден споткнулся и упал на трапе при отлете из Варшавы. При этом, поднявшись, президент США помахал провожающим.

Байден стал самым возрастным президентом после своего избрания на пост главы государства. Здоровье 80-летнего политика неоднократно становилось предметом обсуждения и беспокойства среди американцев. Несмотря на это он решил баллотироваться на второй президентский срок. Свою кандидатуру выдвинул и Трамп.