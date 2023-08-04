Минобороны сообщило о попытке атаки ВСУ на военно-морскую базу Новороссийска

Вооруженные силы Украины (ВСУ) двумя морскими безэкипажными катерами осуществили попытку атаки военно-морской базы Новороссийска. Об этом 4 августа сообщило Минобороны РФ.

«Сегодня ночью Вооруженные силы Украины двумя морскими безэкипажными катерами осуществили попытку атаки военно-морской базы Новороссийск. В ходе отражения атаки безэкипажные катера были визуально обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей, осуществляющих охрану внешнего рейда военно-морской базы», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Ранее, 1 августа, Минобороны РФ сообщило, что Киев попытался атаковать российские гражданские транспортные суда в юго-западной части Черного моря. Военные корабли, сопровождавшие судна, обнаружили катера и обезвредили их.

В тот же день три катера ВСУ попытались атаковать патрульные корабли Черноморского флота (ЧФ) «Сергей Котов» и «Василий Быков». Атака оказалась безуспешной, украинские катера были уничтожены огнем вышеуказанных кораблей.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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