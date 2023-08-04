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Принца Гарри не пригласили на годовщину со дня смерти Елизаветы II

The Sun: принца Гарри и его семью не пригласили в Букингемский дворец
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Фото: Global Look Press/Martyn Wheatley
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Принц Гарри и его супруга Меган не получили приглашения в Букингемский дворец на мероприятия по случаю годовщины смерти королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом 3 августа сообщила газета The Sun со ссылкой на источники.

«Королевская семья пренебрежительно отнеслась к Гарри и Меган в связи с годовщиной, прошедшей со дня смерти королевы», — говорится в материале издания.

По данным журналистов, супруги не были приглашены, несмотря на то, что герцог и герцогиня Сассекские, которые на постоянной основе живут в Соединенных Штатах Америки, в начале сентября, предварительно, планируют быть в Германии для посещения «Игр непобежденных». Данное спортивное мероприятие пройдет с участием бывших и действующих военнослужащих, которые стали инвалидами.

Как подчеркнули в издании, брат короля Карла III герцог Йоркский 63-летний принц Эндрю и его бывшая жена Сара Фергюсон будут присутствовать среди представителей королевской семьи, оплакивающих покойного монарха. Ранее он также перестал исполнять церемониальные обязанности.

Согласно информации The Sun, король Карл III вместе со своей супругой Камиллой отметят годовщину смерти Елизаветы II 8 сентября в окружении семьи в замке Балморал в Шотландии, где умерла королева в 2022 году.

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Гонорар автора, по некоторым данным, составил 20 миллионов долларов

Ранее, 19 июля, стало известно о решении принца Гарри и Меган Маркл пожить отдельно. Они решили пожить на разных континентах. Отмечается, что, по данным источников, решение принято после финансовых неудач, которые начали преследовать пару на фоне потери сделки со стриминговой платформой Spotify. Супругам пришлось продать особняк в Калифорнии.

7 июня принц Гарри, давая показания в Высоком суде Лондона, который рассматривает иск против британского таблоида The Mirror, заявил, что журналисты более 15 лет незаконно прослушивали его телефоны, а также мобильные номера его брата принца Уэльского Уильяма.

До этого, 24 мая, сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл ведут переговоры с американской компанией Netflix о съемках полнометражного фильма об их жизни во дворце. Издание отмечает, что герцог и герцогиня Сассекские были довольны гонораром от Netflix за прежний документальный фильм о своей семье, поэтому рассчитывают продолжить сотрудничество со стриминговой платформой.

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