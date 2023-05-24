Принц Гарри и Меган Маркл выпустят фильм о своей жизни во дворце

Принц Гарри и Меган Маркл ведут переговоры с американской компанией Netflix о съемках полнометражного фильма об их жизни во дворце. Об этом в среду, 24 мая, сообщает британская газета Mirror со ссылкой на источники.

«Меган Маркл и принц Гарри планируют снять фильм о том, что происходит внутри дворца. Пара ведет переговоры с Netflix о съемках с акцентом на опыт их королевской жизни во дворце», — говорится в статье.

Издание отмечает, что герцог и герцогиня Сассекские были довольны гонораром от Netflix за прежний документальный фильм о своей семье, поэтому рассчитывают продолжить сотрудничество со стриминговой платформой.

Пара уверена, что у них есть еще одна «история для большого экрана», но сначала они планируют дождаться реакции зрителей на предстоящий фильм о сыне покойной королевы Елизаветы II принце Эндрю, добавил источник газеты.

Документальный сериал про британского принца Гарри и его супругу Меган вышел на Netflix в декабре 2022 года. Сериал состоит из шести эпизодов. В его основу вошли мемуары пары из никогда не публиковавшегося ранее личного архива, а также интервью, которые были даны до августа 2022 года.

Откровения пары критично восприняли в Великобритании. Ведущие газеты королевства оценили их как удар по королевской семье и британской монархии в целом. После выхода киноленты одобрение принца Гарри британцами упало до рекордно низкого уровня.

Однако супруги решили не обращать внимание на критику и в апреле 2023 года заявили о планах представить компьютерную игру о своей жизни в королевской семье. В мире цифровой реальности герои убегают из Букингемского дворца, путешествуют по миру на Rolls-Royce и летают на частном джете. Главным персонажем в игре можно выбрать самого герцога Сассексого или его жену. В игре появятся и другие члены правящей династии Великобритании.

В январе 2020 года герцог и герцогиня Сассекские заявили о желании отказаться от обязанностей старших членов королевской семьи и получить финансовую независимость от Букингемского дворца. После долгих обсуждений они получили это право, несмотря на разочарование ныне покойной королевы Елизаветы II.