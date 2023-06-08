Принц Гарри обвинил журналистов в прослушке телефона в течение 15 лет

Сын короля Великобритании Карла III герцог Сассекский принц Гарри во время слушания в суде заявил, что журналисты более 15 лет незаконно прослушивали его телефоны, а также мобильные номера его брата принца Уэльского Уильяма. Об этом он заявил в среду, 7 июня, давая показания в Высоком суде Лондона, который рассматривает иск принца против британского таблоида The Mirror.

«Это могло происходить ежедневно (с 1996 по 2011 год. — Ред.)», — сказал принц, признав, что не имеет представления о том, насколько долго частные детективы, нанятые таблоидом, прослушивали его телефон и имели доступ к почте.

Он добавил, что он и его брат Уильям годами «подозревали о постоянной незаконной деятельности» британских таблоидов, желавших собрать побольше сенсаций.

«Они (папарацци. — Ред.) преследовали и донимали нас больше десяти лет. Я говорю «нас», потому что моего брата также постоянно изводили», — заявил принц Гарри.

По словам принца, папарацци постоянно поджидали его в тех места, куда он собирался ехать, создавая проблемы в плане безопасности королевской семьи.

Также принц утверждает, что еще в школьные годы он замечал, как сообщения на его телефоне оказывались прочитанными еще до того, как он их открывал. Также он заверяет, что замечал «странности» в работе смартфонов и после 2011 года, однако, подчеркнул он, к иску данный факт уже не относится.

Он добавил, что «ощущал бы несправедливость» в случае отказа судом признать его жертвой прослушки.

Ранее, 6 июня, сообщалось, что принц Гарри приехал в суд Лондона для участия в заседании против газеты Mirror. Принц Гарри заявил в суде, что правительство и пресса в Британии опустились на самое дно. Член британской королевской семьи выступает в качестве свидетеля впервые за 130 лет.

Иск подан в 2019 году против компании, выпускающей газету Mirror. Издание обвинили в незаконном сборе информации о персонах. Данные могли получить путем взлома телефонов, а также с помощью частных детективов.