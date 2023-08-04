Реклама
Прямой эфир
Мир
Вучич заявил об антироссийской гибридной деятельности Запада в Сербии
Армия
Российские танки нанесли удар по складу ВСУ
Армия
«Ланцет» уничтожил украинскую РСЗО «Град» на купянском направлении
Армия
Экс-советник главы Пентагона заявил о потере свыше 300 тыс. солдат ВСУ
Армия
Минобороны сообщило о подвигах российских военнослужащих в зоне СВО
Мир
Палестинского министра уличили в поджоге имущества евреев
Мир
КНДР обвинила США в нарушении принципа «одного Китая»
Мир
Суд в Вашингтоне не стал арестовывать Трампа
Мир
Спецслужбы выявили военкомов ВСУ на подконтрольной Киеву части ДНР
Армия
Для российских Су-57 создали новые ракеты малой дальности
Мир
Трамп назвал обвинения в свой адрес политическим преследованием
Мир
Антонов заявил о попытках США занизить значимость саммита Россия – Африка
Происшествия
Автомобиль упал в воду в результате обрушения моста в Приморском крае
Сюжет:

Запуск к МКС корабля Crew Dragon перенесли на 25 августа

Запуск корабля Crew Dragon с космонавтом Борисовым к МКС перенесли на 25 августа
0
Фото: SpaceX
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и компания SpaceX перенесли на 25 августа запуск к Международной космической станции (МКС) корабля Crew Dragon, в экипаж которого войдет российский космонавт Константин Борисов. Об этом 3 августа сообщило NASA на своем сайте.

Изначально старт был намечен на 21 августа.

«NASA и SpaceX теперь планируют 25 августа в 03:49 по времени Восточного побережья США (10:49 мск. — Ред.) осуществить запуск миссии Crew-7», — говорится в сообщении NASA.

При этом отмечается, что запуск может быть перенесен на 26 или 27 августа.

Зыбкая одежда: истекает срок эксплуатации скафандров космонавтов на МКС
Почему использование таких костюмов считается безопасным и когда на станцию доставят новые

Ранее, 26 июля, SpaceX перенесла запуск Crew Dragon к МКС. Как уточнил руководитель программы NASA Стив Стич, причиной переноса стал график запусков компании SpaceX, которой принадлежит корабль.

В тот же день Константин Борисов сообщил, что российские космонавты на МКС примут участие в психологическом исследовании на орбите.

16 июня был утвержден окончательный состав экипажа миссии SpaceX Crew-7. Борисов стал четвертым в экипаже и присоединился к астронавту NASA Жасмин Могхбели, астронавту Европейского космического агентства (ЕКА) Андреасу Могенсену и астронавту Сатоши Фурукаве из Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA). Это будет первый космический полет для Борисова, который в 2018 году поступил в отряд космонавтов «Роскосмоса» в качестве кандидата в космонавты-испытатели.

31 марта сообщалось, что российский космонавт Константин Борисов отправится на МКС на корабле Crew Dragon в середине августа 2023 года в рамках соглашения о перекрестных полетах между NASA и «Роскосмосом».

В июле 2022 года «Роскосмос» и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах космонавтов и астронавтов на МКС на российских и американских пилотируемых транспортных кораблях.

Соглашение нацелено на то, чтобы в случае нештатной ситуации, связанной с отменой или существенной задержкой запуска российского или американского корабля, обеспечивалось присутствие на борту МКС как минимум одного космонавта «Роскосмоса» и одного астронавта NASA для обслуживания российского и американского сегментов.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023