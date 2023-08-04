Запуск к МКС корабля Crew Dragon перенесли на 25 августа

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и компания SpaceX перенесли на 25 августа запуск к Международной космической станции (МКС) корабля Crew Dragon, в экипаж которого войдет российский космонавт Константин Борисов. Об этом 3 августа сообщило NASA на своем сайте.

Изначально старт был намечен на 21 августа.

«NASA и SpaceX теперь планируют 25 августа в 03:49 по времени Восточного побережья США (10:49 мск. — Ред.) осуществить запуск миссии Crew-7», — говорится в сообщении NASA.

При этом отмечается, что запуск может быть перенесен на 26 или 27 августа.

Ранее, 26 июля, SpaceX перенесла запуск Crew Dragon к МКС. Как уточнил руководитель программы NASA Стив Стич, причиной переноса стал график запусков компании SpaceX, которой принадлежит корабль.

В тот же день Константин Борисов сообщил, что российские космонавты на МКС примут участие в психологическом исследовании на орбите.

16 июня был утвержден окончательный состав экипажа миссии SpaceX Crew-7. Борисов стал четвертым в экипаже и присоединился к астронавту NASA Жасмин Могхбели, астронавту Европейского космического агентства (ЕКА) Андреасу Могенсену и астронавту Сатоши Фурукаве из Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA). Это будет первый космический полет для Борисова, который в 2018 году поступил в отряд космонавтов «Роскосмоса» в качестве кандидата в космонавты-испытатели.

31 марта сообщалось, что российский космонавт Константин Борисов отправится на МКС на корабле Crew Dragon в середине августа 2023 года в рамках соглашения о перекрестных полетах между NASA и «Роскосмосом».

В июле 2022 года «Роскосмос» и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах космонавтов и астронавтов на МКС на российских и американских пилотируемых транспортных кораблях.

Соглашение нацелено на то, чтобы в случае нештатной ситуации, связанной с отменой или существенной задержкой запуска российского или американского корабля, обеспечивалось присутствие на борту МКС как минимум одного космонавта «Роскосмоса» и одного астронавта NASA для обслуживания российского и американского сегментов.