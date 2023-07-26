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Российский экипаж МКС проведет на орбите психологическое исследование

Космонавт Борисов: российский экипаж МКС на орбите примет участие в психологическом исследовании
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Фото: Роскосмос
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Российские космонавты на Международной космической станции (МКС) примут участие в психологическом исследовании на орбите. Об этом в среду, 26 июля, рассказал российский космонавт Константин Борисов.

«Мы будем заполнять специальные опросники, отвечать на вопросы о том, что мы думаем друг о друге, как меняется динамика, что происходит, когда мы находимся вместе так долго», — приводит слова космонавта «РИА Новости».

Он уточнил, что в описанном им эксперименте косвенно примут участие все, в том числе и иностранные космонавты.

Российский космонавт Константин Борисов отправится на МКС в августе в составе международного экипажа корабля Crew Dragon.

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Ранее в этот день SpaceX перенесла запуск Crew Dragon к МКС. Об этом сообщил руководитель программы NASA Стив Стич. Причиной он назвал график запусков компании SpaceX, которой принадлежит корабль.

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