SpaceX перенесла запуск Crew Dragon

Очередной пилотируемый рейс на Международную космическую станцию корабля Crew Dragon перенесен на 17 августа. Об этом сообщил руководитель программы NASA Стив Стич. Причиной он назвал график запусков компании SpaceX, которой принадлежит корабль. В состав экипажа вошли космонавты из России, США, Дании и Японии. Ранее запуск был запланирован на 15 августа.

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