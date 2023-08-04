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МИД РФ призвал не форсировать переговорный процесс Баку и Еревана

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Из ряда западных стран время от времени звучат заявления о том, что Армения и Азербайджан могут подписать мирный договор в ближайшие недели и месяцы, однако спешка может обернуться новыми конфликтами в будущем. Об этом в четверг, 4 августа, заявил директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар в интервью ТАСС.

«Наспех подготовленный, сырой мирный договор не принесет устойчивого мира в регион. Напротив, заложит предпосылки для новых конфликтов и трагедий в будущем. Приоритет должен быть отдан не скорости, а качественной подготовке сбалансированных и взаимоприемлемых решений», — указал он.

Как отметил дипломат, российская сторона исходит из того, что Баку и Ереван должны самостоятельно определить сроки подписания.

«Задача ответственных посредников — не форсировать переговорный процесс в угоду конъюнктурным соображениям, а способствовать выходу на прочные долговременные договоренности», — добавил Гончар.

Он также призвал опираться на сложившиеся реалии на земле, прежде всего на российско-армяно-азербайджанские заявления на высшем уровне и действующие на их основе механизмы.

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Ранее, 25 июля, Пашинян допустил подписание мирного соглашения с Азербайджаном до конца года при условии, что Баку наладит диалог со Степанакертом. Однако, по его словам, в договоре едва ли будет положение, касающееся Нагорного Карабаха, которое устроит Баку и Ереван.

В середине июля МИД РФ призвал в срочном порядке заключить мирный договор между Баку и Ереваном. Обязательной частью соглашения должны стать гарантии безопасности для армян Карабаха.

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян 4 июня сообщил, что мир может быть заключен до конца года. В конце мая Пашиняном было объявлено, что Ереван готов признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при условии защиты и соблюдения прав армянского населения.

Отношения Армении и Азербайджана обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

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