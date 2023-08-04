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Региональную доплату к пенсии получили на 130 тыс. человек больше плана

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В 2022 году региональную социальную доплату к пенсии (РСД) назначили 1,56 млн граждан РФ — это на 130 тыс. больше, чем планировалось изначально (1,43 млн). Такие данные следуют из заключения Счетной палаты (СП) на исполнение федерального бюджета в 2022-м («Известия» изучили документ).

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Прибавку назначают неработающим пенсионерам, чей уровень материального обеспечения ниже прожиточного минимума (ПМ) в регионе проживания. Число россиян, получающих доплату, рассчитывается при обсуждении бюджета на будущий год, исходя из планового размера ПМ на следующие 12 месяцев, объяснили «Известиям» в Минтруде. В ведомстве добавили: в 2022-м было принято решение о внеплановой индексации ПМ с июня на 10%. Поэтому прибавку получило больше граждан, отметили там.

Региональная доплата была установлена в 2022-м в 28 субъектах России, рассказали «Известиям» в Счетной палате. Там заявили: общий объем расходов на прибавки составил 66,2 млрд в прошлом году. Наибольшее число получателей было в Московской области, Санкт-Петербурге, Новосибирской области и в Красноярском крае. Средний размер прибавки составил 3540,26 рубля, рассказали в контрольном органе.

Прогнозируемое количество получателей РСД в 2023-м составляет 1,48 млн человек, добавили в Счетной палате. Объем расходов казны в этом году предусмотрен в сумме 62,6 млрд, в бюджетах субъектов — 20,7 млрд. На 1 июля прибавку получают 1,41 млн граждан РФ.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Прибавить не убавить: доплату к пенсии получили на 130 тыс. человек больше плана

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