Дедова память: какие фильмы претендуют на господдержку

В Фонде кино прошла очная защита национальных фильмов, которые производят организации кинематографии, не входящие в лидеры отечественного кинопроизводства. Экспертный совет заслушал защиту 53 проектов. Как оказалось, большинство картин — патриотической направленности. Но снимать в основном режиссеры собираются о хорошо изученных исторических событиях — о Великой Отечественной войне. Еще нас ждет несколько байопиков, в частности, о Владимире Высоцком и Ирине Родниной. И следуя поступью Голливуда, отечественные кинематографисты работают над фильмом с использованием искусственного интеллекта. «Известия» оценили претендентов на господдержку .

Героям здесь место

Защита проектов длилась шесть часов с двумя перерывами по 15 минут . «Питчинг Иных», как назвал его ведущий мероприятия киновед Иван Кудрявцев, стартовал в 11:00 и бодро пошел по плану. В экспертном совете — Леонид Верещагин, Владимир Толстой, Константин Эрнст, Вадим Смирнов, Сергей Сельянов, Владимир Хотиненко .

Самыми востребованными у кинематографистов оказались Милош Бикович, Никита Ефремов, Глеб Колюжный, Андрей Мерзликин, Владимир Машков, Сергей Маковецкий, Кристина Асмус, Тихон Жизневский, Павел Прилучный, Ирина Пегова, Ян Цапник, Владимир Сычев. Их видят режиссеры как в исторических картинах, так и в семейных комедиях.

Актриса Кристина Асмус на защите национальных кинопроектов Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Установка президента на продвижение и съемки качественных патриотических фильмов кинематографисты восприняли как руководство к действию. 10 из 53 картин были о героическом прошлом нашей страны времен Великой Отечественной войны . Сценаристы пошли нетривиальным путем, нашли истории, о которых многие и не знали.

Режиссер Александр Котт работает над картиной «Ангелы Ладоги». Это фильм об уникальных защитниках Ленинграда. Герои — молодые спортсмены, яхтсмены, которые создали отряд буеров — платформа на полозьях под парусом. И на этих средствах передвижения со скоростью 100 км в час они перевозили людей по Дороге жизни на Ладоге . Это исторический материал, неизвестный широкой публике. За 20 минут буера проходили расстояние, которое грузовики преодолевали за полдня. Немцы на аэросанях не могли догнать их. И даже с самолетов в них не могли попасть, так как парусники на полозьях всё время лавировали.

Фильм «Быстрей врага» Игоря Твердохлебова про еще один малоизвестный факт — это картина о гонщиках по вертикали, которые используют свои суперспособности, попадая на фронт. Участники довоенных экстрим-аттракционов были готовы сражаться даже против танков . Военный экшен создает простор для эффектных каскадерских трюков. Также создатели сделают акцент на уникальном вооружении: ампуломет, стреляющий стеклянными шарами, и файер-болы. Это не комикс, а реальная история. В кастинге: Дарья Балабанова, Милош Бикович, Артем Быстров.

Режиссер Игорь Копылов снимает фильм «Севастополь 1942». История города, который 250 дней и ночей героически оборонялся от фашистов. В основу фильма положены письма свидетелей и участников тех событий . В картине нет придуманных героев. Подвиги обычных жителей и защитников города. Поддержать проект выразило желание Минобороны, которое будет содействовать в организации съемок на закрытых исторических локациях в Крыму . В частности на законсервированной «35-й батарее». Среди актеров — Михаил Евланов, Никита Ефремов. На главные роли будет объявлен всероссийский кастинг . Фильм снимается при поддержке «НМГ Кинопрокат». Выход намечен на апрель 2025 года.

Презентация фильма «Севастополь 1942» Фото: ТАСС/Владимир Гердо

При художественном руководстве Андрея Кравчука Максим Боев, только что представивший комедию о ВДВ «За Палыча!», снимает бойопик о легендарном командующим Воздушно-десантными войсками Василии Филипповиче Маргелове . Картина так и называется «Маргелов». Советский военачальник был основоположником доктрины ВДВ. Это он ввел тельняшки в обмундирование десантников. Действие фильма начинается в 1941 году на Ладоге. Именно Маргелов первым начал сбрасывать на парашюта военную технику, танки. А чтобы ему поверили, что это возможно, посадил собственного сына в одну из машин. Фильм тоже обрел поддержку Министерства обороны . Но пока о деньгах речи не шло.

Сарик и Гевонд Андреасян пригласили Павла Прилучного на главную роль фильм «Война и музыка» . Режиссеры вдохновились кинохроникой.

— Мы увидели танец армянской дивизии у Рейхстага. И решили сделать фильм о трех музыкантах, которые играли на свадьбах, а в 1941-м пошли на фронт, взяв с собой инструменты , — сказал Гевонд Андреасян. — В итоге друзья дошли до Берлина. Нам хотелось достичь уровня, заданного фильмом Резо Чхеидзе «Отец солдата».

Сценарию шесть лет. Через год заканчиваются съемки. Премьера намечена на 2025 год.

«Детский лагерь смерти» студии «Триикс Медиа» о концлагере Вырица в Ленинградской области. Во время войны фашисты выкачивали у русских детей кровь для фашистов. Подростки часто становились еще и донорами кожи . Как сказали продюсеры фильма, для них, как для питерских кинематографистов, это очень важная тема. А рассказать о детских лагерях смерти надо, ведь немногие знают, что на территории СССР фашисты организовали 82 таких концлагеря.

Презентация фильма «Детский лагерь смерти» Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Игорь Угольников и студия «Военфильм» посчитали необходимым рассказать о истории создания гимна СССР. Картина «Солнце свободы» о событиях 1943 года . Сталинградская битва, Курская битва, битва за Днепре, на Тегеранской конференции определяют мироустройство. И в это время советскому народу, проливающему свою кровь в жесточайших баталиях, требуется духоподъемная песня. «Интернационал» устарел. К написанию гимна СССР приступили самые известные композиторы — Дмитрий Шостакович, Сергей Прокофьев. Поэты прислали 96 вариантов текстов. А победили — Сергей Михалков, Эль-Регистан и Александр Александров. Музыкальный руководитель проекта — дирижер Павел Овсянников .

Искусственный интеллект против Асмус

Триллер «ОН» Евгения Корчагина — наш ответ взбунтовавшемуся Голливуду . Пока там профсоюзы воюют против надвигающейся экспансии ИИ, российские кинематографисты пробуют его внедрить. Главная роль у Кристины Асмус. Фильм о героине, которая решает поселиться в доме, который обладает ИИ. Он диктует ей, как ей быть счастливой, потому что знает ее по всем параметрам. Все картинки разработаны нейросетью . Маркус — синтезированный голос. Также в фильме синтезированная музыка, создана при использовании искусственного интеллекта.

— Это — монокино, — рассказала Кристина Асмус. — Играть мне придется с кем-то невидимым, и от этого захватывает дух. Я еще и сопродюсер, и автор сценария.

Фильм, по мнению актрисы, станет событием в индустрии.

Таким же событием может стать картина «Володя». Александр Жигалкин замахнулся на биографию Владимира Высоцкого . Как говорит режиссер, это фильм о любви, дружбе, борьбе с внутренними демонами, народном почитании.

Презентация фильма «Володя» Фото: ТАСС/Владимир Гердо

— Мы героизируем Высоцкого, — уверен Александр Жигалкин. — У нас будет живой Владимир Семенович, которого воссоздадут с помощью нейросетей . Авторские технологии переноса лица Высоцкого на лицо актера.

Сыграет барда Александр Шпагин. Он будто двойник Высоцкого. Много лет существует в образе, исполняет его песни. Говорить герой будет голосом Никиты Высоцкого . Начинали фильм вместе с Рустамом Ибрагимбековым. Это работа — посвящение мастеру.

Еще один байопик — «Роднина». Константин Статский и продюсер Тимур Вайнштейн взялись за автобиографию прославленной фигуристки, самой титулованной . Одобрение на работу Ирины Родниной создатели получили. В касте — Евгений Ткачук, Стася Милославская, Иван Колесников (Александр Зайцев). Главную роль сыграет Влада Самохина . У актеров будут дублеры, профессиональные фигуристы, которым тоже будут «дорисовывать» лица. А настоящий спортсмен, он же актер, в картине будет один — Алексей Ягудин. Продюсер надеется, что картина получит такую же популярность, как спортивные драмы «Движение вверх» и «Легенда №17».

Павел Лунгин возвращается к своей излюбленной теме, снимает кино о вере. «Аномалия» — фильм о священнике, который оказался в месте, где постоянно горят торфяники, и из-за каких-то природных катаклизмов дождь обходит местность стороной . Годами продолжается это, а священник всё терпит. Сценарий написал Дмитрий Соболев. По его же сценарию был снят фильм «Остров». Юрий Арабов дал высокую оценку материалу. Оператор — Влад Опельянц.

Презентация фильма «Роднина» Фото: ТАСС/Владимир Гердо

— История на самую волнующую всех тему — про жизнь и смерть, — сказал Павел Лунгин. — А еще, может ли быть воскрешение. История очень реалистичная . В ней нет романтичной сказочности. И она сможет перевернуть душу людей и стать событием.

В касте — Кирилл Зайцев, Тихон Жизневский.

За нас и за Донбасс

Снимать фильмы о нынешних событиях в Донбассе пока решились единицы. «Миссия «Ганг» Виктора Конисевича о том, как в 2022 году на Украине проходила операция по спасению и эвакуации российскими военными индийских студентов . У продюсеров уже есть договоренность с индийским продакшеном и дистрибьютерами. Индийская звезда Таманна Бхатия и Андрей Мерзликин сыграют главные роли.

«Справедливость» режиссера Арсения Герасимова — история, которая пропитана трагедией Донбасса. Действие происходит в 2030 году. Успешный инвестиционный менеджер Евгений получил письмо, а там фото, где он совершает преступление. Он пытается выяснить, кто его шантажирует. Герою приходится погрузиться в вытесненные воспоминания своего детства — в Донбасс, в 2014 год . Он готов снова пережить кошмар войны и понять, что за каждый свой поступок придется нести ответ. Прокатчики уже проявляют интерес к картине. «Справедливость» будут снимать в окрестностях Донбасса. 10 месяцев режиссер уже собирает там материал для своего докфильма.

Презентация фильма «Ополченец» Фото: t.me/kinometro

Фильм «Ополченец» Ильи Казанкова представил продюсер Максим Королев. В главной роли — Антон Шагин. Молодой одаренный художник Рябинин не может остаться в стороне от конфликта в Донбассе . Он оставляет Москву, девушку, сытую и спокойную жизнь и уезжает на гражданскую войну ополченцем. Выход в прокат ожидается в конце февраля 2024 года.

Сказка на ночь

Ну а детям стоит ждать несколько интересных премьер. Михаил Пореченков, Алексей Бардуков, Полина Гагарина и Юрий Чурсин снимутся в фильме «Хоккейные папы» Андрея Булатова . Фильм расскажет о команде отцов игроков детской хоккейной команды, принимающей участие в любительском турнире за городской Ледовый дворец.

«Живага» Алексея Лихницкого — о том, как меняется мироощущение, когда у тебя нет ничего и только больной дед, который, вопреки мнению врачей, не собирается умирать, а полон сил и своим оптимизмом заражает молодого циника . Главные роли могут сыграть Даня Воробьев или Тихон Жизневский, Сергей Маковецкий или Владимир Машков. Режиссер — Адильхан Ержанов.

Также появится фильм о «Ждуне». Максим Суворов в сентябре отправится в Абрау-Дюрсо, где начнутся съемки. Герою придумали биографию, летающую тарелку, планету, с которой он прилетел . В ролях: Александр Панкратов-Черный, Ян Цапник, Виктор Хориняка. Создатели уже сейчас уверены в успехе и разрабатывают продолжение для реализации франшизы.

Презентация фильма «Ждун» Фото: ТАСС/Владимир Гердо

«Колотун» Олега Гусева — это сказка от «отца русского клипмейкинга» . Он снимал «Старые песни о главном» для Первого канала, новогодние телесказки. В касте — Александр Устюгов, Александр Петров.