Союз спасения: Баба Яга спасает от злых сил, корейский коп — от преступников

Новая неделя приготовила для киноманов разнообразную жанровую подборку премьер — семейные фильмы, боевик, ужасы, драму. В прокате отечественная новинка «Баба Яга спасает мир», французская комедия «10 дней без мамы в Куршевеле». Любителям пощекотать нервы понравятся корейский детективный хит «Криминальный город: Разборки в Пусане» и фильм ужасов «Корабль призраков». А любителям спокойных драм — «Семь лиц Джейн». «Известия» рассказывают, на что идти в кино в конце недели.

«Баба Яга спасает мир»

6+

Режиссер: Карен Захаров. В ролях: Глафира Тарханова, Людмила Артемьева, Олеся Железняк, Григорий Сиятвинда, Алексей Дмитриев, Александр Ильин, Савелий Кудряшов, Марат Башаров, Ольга Науменко, Ян Цапник

Если мультфильм «Яга и книга заклинаний» пытался создать новый образ для колдуньи, то новинка больше следует ее классической интерпретации. Роль Бабы Яги досталась звезде «Сватов» Людмиле Артемьевой. Есть в ленте и другие знакомые персонажи. В роли Ивана-царевича, который теперь живет в мегаполисе, — Ян Цапник. Кощея сыграл Григорий Сиятвинда, Лешего — Алексей Дмитриев.

В центре сюжета — школьник Сенька. Мальчик чудом попадает в сказочный древний лес, который скрыт от людей мощным заклятием колдуньи. Но над миром нависла угроза: магия Бабы Яги начала слабеть, и темные силы, которые сдерживает твердыня, могут вырваться наружу. Чтобы наложить заклятие снова, Яге нужно отыскать волшебный дивноцвет. Для этого она отправляется в современный город — навстречу приключениям, в числе которых даже встреча с полицией.

«10 дней без мамы в Куршевеле»

6+

Режиссер: Людовик Бернард. В ролях: Франк Дюбоск, Ор Атика, Алексис Михалик, Аннелиз Эсме, Элена Ногуэрра

Французская семейная комедия от режиссера Людовика Бернарда, который известен зрителю по фильмам «Люпен», «Люси» и «Восхождение». «10 дней без мамы в Куршевеле» — продолжение еще одной его предыдущей работы, фильма «Не все дома» о быте многодетной семьи.

В новой истории супруги Антуан и Изабель Мерсье и четверо их детей собираются в отпуск в Альпы. Антуану особенно не терпится сменить обстановку, правда, он остался без работы. Но в последний момент выясняется, что его жена ехать не сможет, так что Антуану придется провести целых десять дней в компании безумной семейки.

«Криминальный город: Разборки в Пусане»

18+

Режиссер: Ли Сан-ён. В ролях: Ма Дон-сок, Ли Джун-хёк, Мунэтака Аоки, Ким Мин-джэ, Ли Джи-хун, Ко Гю-пхиль, Ан Сэ-хо, Чон Сок-хо, Ли Бом-су, Дзюн Кунимура

Южнокорейский блокбастер для любителей экшена. Всё в лучших традициях жанра — разборки с плохими парнями, драки и погони. Лента стала хитом проката на родине, в мире сборы составили около $85 млн. Это уже третий фильм из серии «Криминальный город».

Действие происходит в 2015-м. Команда под руководством матерого полицейского во время расследования очередного убийства узнает, что на рынок выбросили новый мощный синтетический наркотик. Теперь служители закона пытаются поймать дилера. Казалось бы, проблем и так много, но в деле замешаны еще и свирепые якудза из Японии, которые сами хотят сорвать куш.

«Корабль призраков»

18+

Режиссер: Гари Шор. В ролях: Элис Ив, Нелл Хадсон, Джоэль Фрай, Тим Дауни, Уильям Шокли, Энгус Райт, Джим Пиддок, Ленни Раш, Дориан Лок

Неожиданное возвращение Гари Шора на большие экраны после восьмилетнего перерыва, и снова в жанре ужасов. Режиссер известен своим фэнтезийным экшен-фильмом «Дракула» с Люком Эвансом. «Корабль призраков» вдохновлен историей реального судна. «Королева Мэри» — бывший британский трансатлантический лайнер, который был спущен на воду в середине 1930-х. Когда началась Вторая мировая, корабль перевозил солдат. В конце 60-х судно совершило свой последний рейс, а после работало как отель, распиаренный легендами о том, что там живут призраки.

По сюжету семья попадает на самый зловещий корабль в истории и теряет там своего сына. Родителям предстоит встретиться с настоящим ужасом, чтобы спасти ребенка.

«Семь лиц Джейн»

16+

Режиссеры: Джулиан Акоста, Ксан Кассаветис, Джиа Коппола, Райан Хеффингтон, Майкл Илума, Гиллиан Джейкобс, Кен Жонг, Алекс Такач. В ролях: Гиллиан Джейкобс, Джоэл МакХэйл, Сибил Азур, Дэвид Балкорта, Грэм Баффенбаргер, Серхио Кальдерон, Анджелина Капоззоли, Люпе Карранса, Камори Кларк-МакДжой, Кэролайн Дукрок

Американский фильм-антология. Премьера состоялась еще в 2022 году на кинофестивале в Бентонвилле. Внутри картины — восемь короткометражек от разных режиссеров. Один из них Ксан Кассаветис — дочь легендарного режиссера и актера Джона Кассаветиса, известного по фильму «Ребенок Розмари», и актрисы Джины Роулендс, сыгравшей повзрослевшую Элли в «Дневнике памяти». Над картиной работали Джиа Коппола — внучка известного кинорежиссера Фрэнсиса Форда Копполы, звезда фильма «Мальчишник в Вегасе» Кен Жонг. Кроме того, одну из новелл срежиссировала сама актриса Гиллиан Джейкобс, героиня которой объединяет все короткометражки картины «Семь лиц Джейн.

Драма рассказывает о девушке, которая отправляется в путешествие и проходит через череду неожиданных приключений — встреч со старыми и новыми знакомыми. Ей предстоит пересмотреть жизненные ценности и открыть себя заново.