Культурная неделя: выбор «Известий»

Кино

«Баба Яга спасает мир» 6+

Режиссер: Карен Захаров. В ролях: Людмила Артемьева, Глафира Тарханова, Олеся Железняк, Ян Цапник, Григорий Сиятвинда, Марат Башаров, Александр Ильин, Ольга Науменко.

Школьник Сенька не верит в сказки, но чудом попадает в нее. В сказочном лесу он знакомится с Бабой-ягой, Кикиморой, Лешим, которые призваны защитить людей и весь мир от дремлющих там темных сил. Яга вынуждена отправиться в современный город на поиск мощнейшего оружия волшебников — дивноцвета. Там ее ожидает встреча с Марьей Искусницей и Иваном Дураком. А в темном подземелье музея прячется жаждущий мести Кощей Бессмертный.

С 3 августа в прокате

«Джонни» 16+

Фото: Лига Фильм Кадр из фильма «Джонни»

Режиссер: Алексей Рыбин. В ролях: Николай Фоменко, Андрей Дидик, Светлана Бакулина, Егор Бакулин, Мария Лопатина, Максим Фролов, Алексей Фролов.

Фильм посвящается Майку Науменко и группе «Зоопарк». Конец 1980-х. Молодой рок-музыкант сталкивается с разнообразными трудностями. Пройдя их, он остается собой, однако «остаться собой» означает отказаться от успеха и материальных благ.

С 3 августа в прокате

«Если сильно полюбишь» 16+

Фото: Ay Yapim Кадр из сериала «Если сильно полюбишь»

Режиссер: Али Билгин. В ролях: Керем Бюрсин, Хафсанур Санджактутан.

Звезда хита «Постучись в мою дверь» Керем Бюрсин снова покоряет сердца в новом турецком сериале — невероятной истории любви красавчика-мажора и отчаянной аферистки. После долгой жизни за границей Атеш возвращается домой в Стамбул. Умер отец, который успел приготовить всем большой сюрприз. И даже два. В завещании он доверил Атешу руководство крупной фирмой, а вместе с тем — заботу о своих детях от второго брака. Тут в жизнь богатого наследника врывается юная мошенница Лейла, мечтающая найти своих родителей.

С 7 августа на ТНТ и в онлайн-кинотеатре Ivi

«Мальдивы подождут» 16+

Фото: KION Кадр из фильма «Мальдивы подождут»

Режиссер: Анарио Мамедов. В ролях: Полина Максимова, Роман Маякин, Яна Кошкина, Роман Курцын, Максим Лагашкин, Карина Зверева, Владимир Епифанцев.

Комедия о новом способе борьбы за любовь и семью. После 10 лет совместной жизни Денис решает уйти из семьи, но жена внезапно застает его на пороге уже с чемоданами. И берет мужа в заложники с помощью скотча, свидетелем чего становится вор, который забрался в квартиру. И все они оказываются в паутине нелепых ситуаций и приключений.

С 3 августа на видеосервисе Wink

«Трио в перьях – 2» 0+

Фото: BNP Paribas Fortis Film Finance Кадр из фильма «Трио в перьях – 2»

Режиссер: Бенджамин Квобек, Метте Танге. Роли дублировали: Алексей Воробьев, Полина Гагарина, Филипп Киркоров, Елизавета Шейк, Ислам Ганджаев.

Ричард не простой воробей — он вырос в семье аистов и амбиции у него, как у большой и гордой птицы. Поэтому, когда ему не разрешают возглавить перелет стаи из Африки домой, он, расстроенный и разозленный, покидает родных и летит через пустыню один. На его пути оказывается африканский городок, где всеми птицами правит подлый и коварный павлин Замано. Гипнотизируя шелестом своего хвоста, он заставляет крылатых воровать для него еду и драгоценности. Храбрый Ричард готов выступить против тирана, но в одиночку ему не справиться.

С 3 августа в онлайн-кинотеатре Okko

Театр

«Ничего не бойся, я с тобой» 12+

Фото: пресс-служба «МДМ» Сцена из мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой»

Режиссер: Михаил Миронов. В ролях: Олег Савцов, Антон Лобан, Артемий Соколов-Савостьянов, Алексей Фалько, Олег Отс, Дмитрий Федоров, Юлия Довганишина, Арина Постникова, Анастасия Стоцкая, Илия Ива, Андрей Бирин.

Оригинальный мюзикл театральной компании «Бродвей Москва» продюсера Дмитрия Богачева включает 21 хит легендарной группы «Секрет». Полная оптимизма и романтики история о бесшабашной юности и головокружительной любви в Ленинграде 1980-х. Головокружительная в прямом смысле слова. Персонажи мюзикла — молодые пылкие романтики — постоянно оказываются перед выбором: быть счастливым или успешным, остаться верным себе или жить по шаблону, навязанному старшим поколением. Действие разворачивается по всему сценическому пространству — в том числе на высоте 8 м на крышах питерских зданий и даже в воздухе. И это далеко не все зрелищные сюрпризы.

4, 9 августа, 19:00, 5 августа, 13:00, 18:00, 6 августа, 14:00, 19:00, МДМ

«Волки и овцы» 12+

Фото: пресс-служба «Театра Моссовета» Сцена из спектакля «Волки и овцы»

Режиссер: Игорь Яцко. В ролях: Валентина Талызина, Андрей Анкудинов, Анастасия Тагина, Марина Кондратьева, Ольга Анохина, Александр Яцко.

Бенефис Валентины Талызиной, играющей роль Меропии Мурзавецкой. В постановке нет обличительного пафоса, режиссер и артисты раскрывают характеры героев с добрым юмором и при помощи музыки. Коварство и покаяние — горизонталь и вертикаль этого серьезного и веселого спектакля, рассчитанного на широкую зрительскую аудиторию.

5 августа, 19:00, театр Моссовета

«Ночь нежна» 18+

Фото: пресс-служба «Театра Луны» Сцена из спектакля «Ночь нежна»

Режиссер: Сергей Проханов. В ролях: Сергей Антонов, Иван Стебунов, Евгения Евчина, Вероника Лысакова, Михаил Бабичев, Олег Чудницов, Людмила Светлова.

Романтический и чувственный спектакль, наполненный странной грустью и печалью. Лейтмотивом к легендарной постановке могут стать слова «кто не любил, тот не жил». Истинная любовь неотделима от страдания, они шествуют рядом, как сестры-близнецы. На французской Ривьере, окутанной дымкой эротичности, всегда царит атмосфера легкого флирта. Но за мишурной пустотой внешнего скрывается тайна, которой каждый герой гипнотизирует зал.

5 августа, 19:00, Театр Луны, Большая сцена

«Баядерка» 6+

Фото: пресс-служба «РАМТ» Сцена из балета «Баядерка»

Хореография: Мариус Петипа. В ролях: Мария Фадеева, Ольга Сизых, Юлия Непомнящая, Антон Шалин, Надежда Илларионова, Владимир Морозов, Иван Негробов, Сергей Мануйлов.

Летние балетные сезоны на сцене РАМТа продолжает балет Мариуса Петипа «Баядерка» в исполнении Национального классического балета под руководством Анны Нехлюдовой. В основе сюжета — красивая древнеиндийская легенда о трагической любви танцовщицы и воина. На сцене роскошные костюмы, яркие декорации, виртуозная техника исполнения и, конечно, немного волшебства. И, конечно, музыка Людвига Минкуса.

7 августа, 19:00, РАМТ

Концерты

«Кострома» 0+

Фото: пресс - служба балета «Русская песня» Сцена из балета «Кострома»

Русский национальный балет «Кострома» представляет масштабный спектакль об истории Руси и культуре ее многонационального народа. Шоу знакомит зрителей с глубинными корнями и народными традициями. В спектакле можно увидеть вхождение христианства на Русь, эпоху царской и дореволюционной России, первого полета человека в космос и знаменитый русский балет. Словно вид из окна железнодорожного экспресса сменяются просторы страны, открывая зрителю картинки из жизни народов Кавказа, Крайнего Севера, Бурятии, Татарстана, Сибири и Центральной России.

4–9 августа, 19:30, театр «Русская песня»

«Леонид Агутин» 12+

Фото: vk.com/leonid_agutin Леонид Агутин

Леонид Агутин выступит с камерным концертом на закрытии летней программы «Яндекс Музыки» на «Плюс Даче». На концерте он исполнит любимые слушателями композиции, среди которых «Я буду всегда с тобой», «По тебе скучают бары», «Ай, ай, ай», «Аэропорты» и «На сиреневой луне». Выступление будет отличаться от привычных стадионных концертов камерной атмосферой и минимальной дистанцией между артистом и слушателями. Для слабослышащих и глухих гостей на сцене традиционно будут работать переводчицы на русский жестовый язык, чтобы каждый гость мог насладиться выступлением.

8 августа, 21:00, парк Горького

Мариам Мерабова и оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема 6+

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев Мариам Мерабова

Мариам Мерабова — это потрясающей красоты голос, бездна сценического обаяния и высочайшее вокальное мастерство. Критика и публика восхищается способностью певицы великолепно исполнять музыку разных стилей: фьюжн и фанк органично соседствуют с блюзом и роком, а классика советской эстрады — с авторской музыкой и импровизацией. Певица выступит вместе с Государственным камерным оркестром джазовой музыки Олега Лундстрема.

4 августа, 20:00, ВДНХ, Зеленый театр

«Море смеха» 12+

Фото: Дом Людмилы Зыкиной «Бурановские бабушки»

На одной сцене соберутся мастера жанра — Игорь Маменко, Карен Ананесян, Юрий Аскаров, Алексей Щеглов, Олег Акулич. Юмористы представят уже полюбившейся публике материал и новые программы. Их выступления дополнит концерт «Бурановских бабушек». Коллектив прославился на «Евровидении – 2012», где в финале занял второе место. На шоу также можно будет услышать еще одних участниц песенного конкурса — сестер Толмачевых.

7 августа, 20:00, КЗ «Фестивальный» (Сочи)

Вячеслав Бутусов и группа «Орден Славы» 12+

Фото: vk.com/butusov.official Вячеслав Бутусов

Вячеслав Бутусов и группа «Орден Славы» сыграют легендарные песни Nautilus Pompilius. Зрителей ждет особенная программа из любимых хитов и редких песен. Музыканты исполнят большую ретроспективную программу из главных песен богатого творческого наследия «Наутилуса». Nautilus Pompilius — это целая жизнь, со своими сложностями и переменами, романтикой и страстями, но главной ее целью всегда было творческое созидание. Десятки записанных хитов, знакомых и любимых сотнями тысяч людей по всему миру, эмоции и воспоминания, которые навсегда остаются в сердцах тех, кто проходит свой путь под музыку Вячеслава Бутусова и тексты Ильи Кормильцева.

4 августа, 19:00, Shore House

Музеи

«Майя Плисецкая. Арена жизни» 6+

Фото: Пресс-служба «ГТЦМ им. А.А.Бахрушина» Майя Плисецкая

Майя Плисецкая — народная артистка СССР. Она признана величайшей русской балериной. Более 40 лет Плисецкая служила в Большом театре. В экспозиции представлены уникальные сценические фотографии примы из фондов Бахрушинского театрального музея. На них Майя Михайловна в балетах: «Лебединое озеро», «Дон Кихот», «Каменный цветок», «Кармен-сюита», а также снимки знаменитых фотохудожников, музой для которых Плисецкая была многие годы. Отдельное место занимают работы Сергея Берменьева.

До 1 октября, Театральный музей в Зарайске — филиал Бахрушинского театрального музея

Лев Бородулин. Предугадать момент 12+

Фото: пресс-служба «Еврейского музея и центра толерантности»

Выставка, посвященная жизни и творчеству легендарного спортивного фотографа Льва Бородулина. Экспозиция приурочена к 100-летию со дня рождения мастера. Он был одним из первых коллекционеров фотографии. Его коллекция считается одним из крупнейших частных собраний советской фотографии, в котором можно найти снимки Александра Родченко, Бориса Игнатовича, Евгения Халдея и других легендарных мастеров. На выставке впервые демонстрируются последнее видеоинтервью фотографа и воспоминания его сына Александра, которые позволят узнать больше о личных качествах и характере Льва Бородулина.

До 17 ноября, Еврейский музей и центр толерантности

«Античный миф и современный мир» 6+

Фото: пресс-служба «Русского музея»

Экспозицию составят около 70 произведений живописи и скульптуры второй половины XX — начала XXI века из собрания Русского музея и мастерских художников Санкт-Петербурга и Москвы. Вводя в свой арсенал мифологических персонажей, художники менее всего ориентируется на изобразительную классическую красоту. Античный миф становится для него по большей части источником иносказаний в рамках его индивидуального художественного языка. В экспозиции представлено широкое многообразие античных образов Геракла, Икара, Венеры, Кентавров, Граций.

До 2 октября, Русский музей, Мраморный дворец (Санкт-Петербург)

«Карпаччо, высокая вода» 6+

Фото: museum.ru

В Главном штабе открылась выставка, созданная петербургским художником Анатолием Белкиным, давним партнером Государственного Эрмитажа. В работе Белкиным препарированы фрагменты из монументальных творений великого венецианского художника Витторе Карпаччо. Из венецианской воды выплывают части знаменитых картин: «Диспут святого Стефана в Синедрионе», «Проповедь святого Стефана», «Триумф святого Георгия» и тонут фрагменты «Благовещения» и «Чуда реликвии Креста на мосту Риальто».

До 1 октября, Эрмитаж, Главный штаб (Санкт-Петербург)

Фестивали

XXXI фестиваль российского кино «Выборг-2023» 16+

Фото: пресс-служба Фестиваль российского кино «ВЫБОРГ 2023»

Кинофестиваль «Окно в Европу» изменил название. Теперь он называется «Выборг». Символом нынешнего фестиваля стал портрет Александра Абдулова, выдающегося русского актера, которому в этом году исполнилось бы всего 70 лет и которого уже 15 лет нет с нами. За семь дней работы фестиваля зрители увидят более 80 картин. Фильмом открытия станет драма «Нина» режиссера Оксаны Бычковой с Юлией Пересильд. Закрытие смотра состоится 10 августа и по традиции пройдет в стенах Выборгского замка.

С 4 по 11 августа, Выборг

Фестиваль тайской культуры 0+

Фото: Пресс-служба сада «Эрмитаж»

Три дня гостей будут знакомить с национальными обычаями этой чарующей страны — выступлениями творческих коллективов, кулинарными мастер-классами, показательными выступлениями бойцов тайского бокса. Состоится показ модной коллекции «Красота современного тайского шелка», созданной молодыми тайскими дизайнерами. Пройдут сеансы традиционного тайского массажа. Также гостей мероприятия ожидает яркая музыкальная и танцевальная программы и многое другое.

4–6 августа, сад «Эрмитаж»