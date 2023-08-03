Град размером с яблоко повредил 55 домов на Кубани

В результате мощного кратковременного града размером с яблоко, который прошел на Кубани, пострадали 55 домов. Размер ущерба подсчитывается, сообщает 3 августа пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Град прошел в нескольких районах региона, в том числе Апшеронском. Осадки больше всего задели село Черниговское, расположенное в Апшеронском районе. Град длился не более 15 минут, однако за это время успели пострадать многочисленные домовладения, автомобили и объекты инфраструктуры.

«На территорию села Черниговское выехала группа сотрудников администрации Апшеронского района для обследования территории. Вместе с главой поселения сейчас устанавливают размер ущерба», ― заявили представители ГУ МЧС по региону.

Ранее, 30 июля, девять человек погибли и 67 пострадали в результате сильного урагана в Приволжье.

Ураган в Республике Марий Эл обрушился на озера Яльчик и Таир 29 июля. В это время там находились отдыхающие, которые разбили палатки на берегах. Ураган повалил деревья, что и стало причиной трагедии. Изначально сообщалось о трех погибших.

Впоследствии число погибших увеличилось до семи. Госпитализация потребовалась 15 пострадавшим.