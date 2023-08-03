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Град размером с яблоко повредил 55 домов на Кубани

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Фото: соцсети
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В результате мощного кратковременного града размером с яблоко, который прошел на Кубани, пострадали 55 домов. Размер ущерба подсчитывается, сообщает 3 августа пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Град прошел в нескольких районах региона, в том числе Апшеронском. Осадки больше всего задели село Черниговское, расположенное в Апшеронском районе. Град длился не более 15 минут, однако за это время успели пострадать многочисленные домовладения, автомобили и объекты инфраструктуры.

«На территорию села Черниговское выехала группа сотрудников администрации Апшеронского района для обследования территории. Вместе с главой поселения сейчас устанавливают размер ущерба», ― заявили представители ГУ МЧС по региону.

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