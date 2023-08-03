РФ делала все, чтобы не допустить войны и отстоять права жителей Донбасса тогда, когда на Украине к власти пришли националисты. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг, 3 августа.

«Россия делала все, чтобы выйти на мирное урегулирование этой проблемы и политико-дипломатическими методами отстоять права Донбасса и жителей», — сказал он на полях форума «Территория смыслов».

Песков отметил, момент, когда жители Донбасса не захотели находится под властью националистов, во время госпереворода в 2014 году на Украине, был сложным.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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