УАЗ возобновит выпуск экспедиционных авто в 2024 году

Ульяновский автозавод намеревается во II квартале 2024 года возобновить производство моделей «Хантер» и СГР в экспедиционных модификациях. Об этом стало известно из комментариев официальной группы УАЗа в соцсети «ВКонтакте».

«По многочисленным запросам покупателей автомобилей УАЗ и подписчиков нашего сообщества, во втором квартале следующего года мы планируем возобновить производство экспедиционных версий УАЗ СГР и «Хантер», ― сообщили представители УАЗа.

На первом этапе в продаже появятся доработанные модели коммерческого семейства повышенной проходимости СГР («буханка») и внедорожник «Хантер». Впоследствии УАЗ наладит выпуск флагманской модели «Патриот» в экспедиционной комплектации.

УАЗы таких версий оснащены экспедиционным багажником, лестницей в задней части кузова, тягово-сцепным устройством, защитой рулевых тяг и порогов, силовыми бамперами, блокировкой дифференциала заднего моста, лебедкой и внедорожными шинами.

Ранее, 17 июля, УАЗ сообщил о скором начале производства «Патриота» с модернизированной задней подвеской. Первые обновленные внедорожники сойдут с конвейеров уже в августе.

Главное новшество модернизированной подвески ― дополнительный, третий, лист металла для рессор, с помощью которого автомобилю удастся минимизировать колебания при проезде неровностей, а также улучшить устойчивость и управляемость внедорожника.