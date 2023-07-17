В августе УАЗ запустит производство внедорожников Patriot с модернизированной задней подвеской

Российский автопроизводитель УАЗ сообщил о скором начале производства Patriot с модернизированной задней подвеской. Первые обновленные внедорожники сойдут с конвейеров уже в августе, сообщает 17 июля пресс-служба УАЗа.

Главное новшество модернизированной подвески ― дополнительный, третий, лист металла для рессор, с помощью которого автомобилю удастся минимизировать колебания при проезде неровностей, а также улучшить устойчивость и управляемость внедорожника.

Ранее этим днем АвтоВАЗ объявил о начале производства бюджетных Lada Granta, оснащенных антиблокировочной системой ABS.

ABS устанавливается на все модели семейства Granta, начиная с комплектации Classic. Рекомендованная цена на Granta c антиблокировочной системой начинается от 772 500 рублей.